임영웅의 팬 배려 어디까지…대전 공연 ‘성심당 빵 보관소’ 화제

가수 임영웅이 대전 콘서트에서 선보인 세심한 팬 배려가 온라인에서 화제를 모으고 있다. 공연장 안에 ‘빵 보관 공간’을 마련해 관객들의 불편을 덜었다는 반응이 이어지고 있다.
임영웅은 지난 2일부터 4일까지 사흘간 대전컨벤션센터 제2전시장에서 전국 투어 ‘IM HERO TOUR 2025 -대전’ 공연을 진행했다. 공연이 끝난 뒤 온라인 커뮤니티와 SNS에는 현장 후기가 다수 올라왔다.
가장 많이 언급된 장면은 공연장 내부에 설치된 빵 보관 공간이었다. 공개된 사진에는 공연장 관계자가 관객이 가져온 성심당 봉투를 접수하는 모습이 담겼다. 뒤편에는 성심당 갈색 종이 봉투들이 줄지어 정리돼 있었다.
대전 공연을 앞두고 팬들 사이에서는 “성심당에서 빵을 먼저 사두고 공연장에 가도 되는지”, “빵을 어디에 보관해야 하는지”를 묻는 글이 반복적으로 올라왔다. 이 같은 고민을 안고 공연장을 찾는 팬들을 배려해 마련한 공간이라는 반응이 나왔다.
후기를 남긴 관객은 “성심당에 다녀오는 관객들 때문에 늘 나오던 고민을 정확히 해결해줬다”, “무엇을 상상하든 그 이상을 준비한다”는 반응을 보였다. 이전 콘서트에서 화장실 부족 문제를 간이 화장실 설치로 보완한 점을 언급하며 만족감을 드러낸 글도 이어졌다.
임영웅의 관객 배려는 이전 공연에서도 화제가 된 바 있다. 여름 공연에서는 에어컨이 설치된 실내 쉼터를, 겨울 공연에서는 난로가 놓인 대기 공간을 운영했다. 여러 개의 간이 화장실을 설치해 대기 줄을 줄인 점도 주목받았다. 이후 일부 K-팝 아이돌 공연에서도 이 같은 운영 방식이 참고 사례로 언급됐다.
대전 공연을 마친 임영웅은 전국 투어를 이어간다. 오는 16일부터 18일까지 고척스카이돔, 다음 달 6일부터 8일까지 벡스코 제1전시장 1·2홀에서 공연을 진행할 예정이다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0