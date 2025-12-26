멤버 1명 빠진 빼빼로 패키지 논란…업체 “실수 인정”

캐나다에서 판매된 ‘빼빼로 X 스트레이 키즈’ 협업 패키지에서 멤버 한의 이미지가 누락된 사실이 알려지며 팬들의 항의가 이어지고 있다. 논란이 확산되자 롯데웰푸드는 해당 오류를 인정하고 사과 입장을 밝혔다.
21일 SNS와 온라인 커뮤니티를 중심으로 캐나다에서 판매된 ‘빼빼로 X 스트레이 키즈’ 협업 패키지에서 8명 멤버 가운데 한 명의 이미지가 누락된 사실이 알려지며 팬들의 문제 제기가 이어졌다. 공개된 사진을 보면 패키지에는 방찬·리노·창빈·현진·필릭스·승민·아이엔만 담겨 있고, 한의 모습은 확인되지 않는다.
팬들은 X(구 트위터)를 중심으로 해시태그를 활용해 항의에 나섰다. #PeperoApologizeToHan, #빼빼로_한지성을_존중하라 등의 해시태그를 달고, 패키지에서 한이 제외된 경위를 명확히 설명하고, 멤버 구성이 불완전한 제품에 대한 조치가 필요하다는 요구도 이어졌다.
논란이 확산되자 롯데웰푸드는 공식 입장문을 내고 상황을 설명했다. 회사 측은 캐나다 지역에서 12월부터 판매 중인 해당 패키지 디자인에서 한의 이미지가 빠진 사실을 12월 21일 오후 내부 확인 과정에서 파악했다고 밝혔다. 이어 확인 즉시 한에게 사과의 뜻을 전달했으며, 팬들에게도 사과 메시지를 전했다고 설명했다.
롯데웰푸드는 제품을 구매한 소비자를 위한 추가 안내 사항은 추후 공지하겠다고 밝혔다. 또한 팬들의 의견을 계속해서 확인하고 있다며, 이번 일로 불편과 혼선을 초래한 점에 대해 거듭 사과했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0