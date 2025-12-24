한국인 맥주 소비량 세계 15위…1인당 연간 몇병?

지난해 한국의 맥주 소비량은 전 세계 170개국 가운데 15위를 기록하며, 전체 소비 규모와 1인당 소비 모두 증가세를 보였다.
24일 기린홀딩스가 공개한 ‘2024년 국가별 맥주 소비량’ 자료에 따르면, 한국의 지난해 맥주 소비량은 230만7000㎘로 집계됐다. 전년보다 0.7% 증가한 수치로, 조사 대상 170개국 가운데 15위에 해당한다.
한국인 1인당 연간 평균 맥주 소비량은 44.6L다. 633㎖ 병 기준으로 환산하면 약 70.5병으로, 전년보다 0.6병 늘었다. 1인당 소비량 순위는 48위였다.
국가별 전체 소비량에서는 중국이 4053만4000㎘로 22년 연속 1위를 차지했다. 미국(2234만㎘), 브라질(1530만4000㎘)이 뒤를 이었고, 일본은 11위에 올랐다. 1인당 소비량 기준으로는 체코가 148.8L로 32년 연속 세계 1위를 기록했다.
세계 맥주 총소비량은 1억9412만㎘로 전년 대비 0.5% 증가했다. 인도, 러시아, 태국 등이 증가세를 이끈 것으로 파악됐다. 이번 조사는 기린홀딩스가 각국 맥주협회 자료와 해외 통계를 종합해 집계한 결과다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
