“책 속 안나 카레니나 싫었지만, 결국 사랑에 빠져”

7년 만에 韓뮤지컬 연출 체비크
“책으로 ‘안나 카레니나’를 읽었을 땐 안나의 행동에 너무 화가 났어요. 하지만 뮤지컬에 참여하면서 안나를 다른 시각으로 보려고 노력했죠.”
“슬픔 느껴보려하면 공감할 수 있어”
옥주연-김소향-이지혜 안나역 맡아
7년 만에 한국 무대에 오르는 뮤지컬 ‘안나 카레니나’의 오리지널 연출인 러시아 감독 알리나 체비크(사진)가 12일 서울 종로구의 한 호텔에서 열린 간담회에서 “‘안나 카레니나’는 19세기 러시아가 배경이지만, 인간으로서 누구나 공감할 여성의 이야기”라고 소개했다.
러시아 뮤지컬 프로덕션 ‘모스크바 오페레타 시어터’에서 활동하는 체비크 연출은 처음 ‘안나 카레니나’를 뮤지컬로 만들자는 제안을 받았을 땐 망설였다고 한다. 그는 “톨스토이조차 안나를 싫어하고 비판하는 어조가 느껴졌다”면서도 “안나는 결정된 운명에 순응하지 않고 사랑과 행복을 위해 모든 걸 던진다. 그걸 누가 비난할 수 있겠느냐”고 했다.
톨스토이 3개 걸작 중 하나로 꼽히는 ‘안나 카레니나’는 뮤지컬로 만들어져 모스크바 오페레타 시어터의 최고 흥쟁작에 등극했다. 체비크 연출은 “안나가 느끼는 슬픔에 들어가 보려 하고, 그 비극에 공감하면서 결국 안나와 사랑에 빠지게 됐다”고 했다.
2019년 마지막으로 한국 무대에 올랐던 뮤지컬은 7년 만에 이달 20일부터 세종문화회관 대극장에서 선보인다. 체비크 연출은 “라이선스가 있다 보니 과거와 크게 달라진 점은 없지만, 배우들이 만들어내는 사소한 뉘앙스의 차이가 있을 것”이라고 했다.
이번 공연에서 안나 역은 배우 옥주현, 김소향, 이지혜가 맡았다. 알렉세이 브론스키 역엔 윤형렬, 문유강, 정승원이 출연한다. 3월 29일까지.
