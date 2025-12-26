“에스파 뮤비인 줄” 라면 광고가 조회수 1억 돌파

농심이 글로벌 앰배서더로 선정한 에스파와 함께 제작한 신라면 광고가 공개 한 달 만에 유튜브 조회수 1억 회를 넘어섰다. 해당 광고는 뮤직비디오 형식으로 구성돼 기존 라면 광고와는 다른 연출 방식을 택했다.
농심에 따르면 이 광고는 지난달 유튜브를 통해 공개됐다. 제품 정보를 설명하는 장면은 최소화했고, 음악과 퍼포먼스를 중심으로 영상이 전개된다. 전체 구성은 광고라기보다 하나의 영상 콘텐츠에 가까운 흐름을 띤다.
배경 음악으로는 1997년 발표된 영국 팝그룹 스파이스 걸스의 히트곡 ‘Spice Up Your Life’를 에스파가 리메이크한 곡이 사용됐다. 기존에 널리 알려진 곡을 활용해 시청자의 접근성을 높인 구성이다.
영상 속에서 멤버들은 라면 봉지를 열고 물을 붓는 과정, 나무젓가락을 준비하는 장면 등을 안무처럼 표현한다. 매운 라면 앞에서 손부채질을 하거나 여러 신라면 제품을 먹는 장면도 담겼다.
공개 이후 유튜브 댓글에는 광고 형식에 대한 언급이 이어졌다. “라면 광고인 줄 몰랐다”, “뮤직비디오처럼 구성됐다”는 반응과 함께 노래와 연출을 언급하는 댓글도 다수 확인된다.
이번 광고는 해외 시장을 겨냥해 제작된 글로벌 캠페인이다. 미국과 중국, 일본을 비롯해 유럽과 동남아 등 주요 수출국을 중심으로 송출되고 있다. 업계에서는 신라면의 기존 인지도에 에스파의 글로벌 활동이 더해진 사례로 보고 있다.
농심 관계자는 “해외 소비자와의 접점을 넓히기 위한 다양한 시도를 이어가고 있다”고 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0