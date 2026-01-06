“마두로 뒤이은 로드리게스, 냉혹하고 권모술수 능한 공작가”[지금, 이 사람]

베네수엘라 대통령 권한대행
“냉혹하고 야심이 많으며 ‘마키아벨리(권모술수에 능한)’적인 공작가.”
부친은 게릴라 지도자로 구금 사망
佛유학후 변호사 활동중 정계입문
“美, 일찌감치 과도정부 수반 거론”
미국에 축출된 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 대신해 베네수엘라를 이끄는 델시 로드리게스 베네수엘라 대통령 권한대행 및 부통령(57·사진)에 대한 월스트리트저널(WSJ)의 4일 평가다. 그는 마두로 정권에서 정보통신, 외교, 재무·에너지장관 등을 두루 역임한 ‘마두로 충성파’다.
로드리게스 부통령은 1969년 수도 카라카스에서 태어났다. 좌익 게릴라 지도자였던 그의 부친 호르헤는 우익 정권 시절인 1976년 한 미국인 사업가의 납치 연루 의혹으로 체포됐다. 그는 구금 중 부친이 숨지자 고문 의혹을 제기했다. 훗날 인터뷰에서 “(좌파) 혁명은 아버지의 죽음에 대한 복수”라며 우익 정권에 적개심을 드러냈다.
그는 프랑스 유학 후 법조인으로 활동했다. 우고 차베스 전 대통령 시절인 2003년 부통령실 정책조정관으로 정계에 입문했다. 2013년 마두로 정권이 출범한 후 고속 승진했다.
그는 공식석상에서 1490유로(약 253만 원)짜리 파란색 루이뷔통 가방을 즐겨 든다. 마두로 정권 후 베네수엘라가 극심한 경제난에 직면한 것과 대조적이다. 야권은 이런 그를 “서민의 삶과 동떨어졌다”고 공격한다.
그의 오빠이며 부친과 이름이 같은 호르헤(58)는 현재 국회의장이다. 호르헤는 마두로 대통령이 3선에 성공한 2024년 7월 대선 당시 부정선거를 총괄 기획한 인물로 알려졌다.
영국 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 로드리게스 부통령은 도널드 트럼프 미국 대통령이 마두로 대통령에게 자진 사퇴를 압박할 때부터 유력한 과도정부 수반 후보로 거론됐다.
야권 지도자 겸 지난해 노벨 평화상 수상자 마리아 코리나 마차도, 또 다른 야권 지도자이며 2024년 대선에서 마두로 대통령과 대결한 후 스페인으로 망명한 에드문도 곤살레스 우루티아는 군부, 마두로 지지층의 거부가 심한 편이다. 사회 혼란을 최소화하려면 미국 또한 마두로 정권의 2인자인 로드리게스 부통령을 용인할 수밖에 없다.
한편 WSJ는 향후 베네수엘라를 좌우할 7명의 인사로 로드리게스 부통령, 호르헤 의장, 마차도, ‘베네수엘라 총독’ 역할을 할 마코 루비오 미국 국무장관, 미국 정유사 셰브론의 마이크 워스 최고경영자(CEO), 블라디미르 파드리노 로페스 베네수엘라 국방장관, 디오스다도 카베요 베네수엘라 내무장관을 꼽았다.
김보라 기자 purple@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0