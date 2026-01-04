李대통령 베이징 도착…中, 장관급이 공항 마중 영접

이재명 대통령이 4일(현지 시간) 중국 베이징에 도착했다. 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 중국을 국빈 방문한 이 대통령은 시 주석과 정상회담 등 3박 4일간의 일정을 소화할 예정이다.
이 대통령은 이날 오후 공군 1호기로 베이징 서우두 공항에 도착했다. 중국 측에서는 인허쥔 국무원 과학기술부 부장(장관)이 직접 공항에 나와 이 대통령 내외를 영접했다. 다이빙 주한중국대사 내외와 노재헌 주중대사, 서만교 민주평통 중국 부의장, 고탁희 중국 한인회 총연합회장 등도 함께 자리했다.
과거 박근혜 전 대통령의 2013년 국빈 방중 당시에는 수석차관급 인사, 문재인 전 대통령과 이명박 전 대통령 방중 때에는 차관보급 인사가 영접에 나서 ‘홀대 논란’이 제기된 바 있다. 이번 이 대통령의 국빈 방문에 장관급 인사가 직접 영접에 나선 것은 중국이 한중관계에 각별한 관심을 두고 있다는 것을 보여주는 것이라는 평가가 나온다.
이날 공항에는 중국 의장대가 레드카펫을 따라 도열하며 국빈 방문에 걸맞은 예우를 갖췄다. 검은색 정장에 붉은 넥타이를 맨 이 대통령은 항공기에서 내려 인허쥔 부장과 악수하며 약 1분간 짧은 대화를 나눴고, 다이빙 대사 부부와도 인사를 나눴다. 김혜경 여사는 짙은 청색 롱코트 차림으로 이 대통령과 함께 트랩을 내려왔다.
대한민국 대통령이 중국을 국빈 자격으로 방문한 것은 2017년 문재인 전 대통령 이후 9년 만이다. 이 대통령은 방중 첫날 재중국 동포들과 만찬 간담회를 갖고, 5일에는 시진핑 주석과 정상회담을 진행할 예정이다.
양국 정상은 지난해 11월 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담을 가진 이후 약 두 달 만에 다시 만나게 됐다.
