“기다림은 끝났다” 방탄소년단, 3월 20일 완전체 컴백

그룹 방탄소년단이 오는 3월 20일 약 6년 만에 정규 앨범으로 완전체 컴백한다.
소속사 빅히트뮤직은 5일 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 방탄소년단의 정규 5집 발매 소식을 전했다. 새 앨범은 3월 20일 오후 1시(한국 시간) 공개된다.
● 6년 만의 정규 앨범…‘지금의 방탄소년단’ 담았다
이번 음반은 2022년 6월 발표한 앤솔러지 앨범 ‘Proof’ 이후 3년 9개월 만에 선보이는 완전체 신보다. 정규 앨범 기준으로는 2020년 2월 ‘MAP OF THE SOUL : 7’ 이후 6년 1개월 만이다.
총 14곡이 수록된 이번 앨범에는 멤버들 각자의 지난 여정에서 비롯된 감정과 고민, 팬들을 향한 감사의 메시지가 담겼다. 멤버들은 2025년 하반기부터 앨범 작업에 집중하며 각자의 생각을 음악에 반영하고, 완전체로서의 방향성을 함께 다듬어 왔다.
● 4년 만에 월드 투어 재개
컴백과 함께 월드 투어 일정도 공개될 예정으로, 방탄소년단은 오는 14일 0시 관련 공지를 예고했다. 이는 2022년 4월 미국 라스베이거스에서 마무리된 ‘BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE’ 이후 약 4년 만에 진행되는 대규모 투어가 될 전망이다.
방탄소년단은 컴백 프로모션의 일환으로 새로운 공식 홈페이지도 개설했다. 새 앨범과 월드투어 관련 정보는 해당 홈페이지를 통해 순차적으로 공개될 예정이다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0