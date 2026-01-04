美 공습 中 노렸나…베네수 원유 80% 中 수출-中은 90조 빌려줘

중국은 지난해 12월 10일 ‘중국의 라틴 아메리카 및 카리브해 정책 문건’을 9년 만에 개정하면서 이런 내용을 포함시켰다. 미국의 앞마당으로 통하며 지구 반대편에 위치한 중남미 국가와의 유대를 강조하며 적극적인 영향력 확대에 나선 것.
중국은 미국의 제재에도 베네수엘라가 수출하는 원유의 약 80%를 사들이며 경제 협력을 이어갔다. 도널드 트럼프 행정부가 집권 1기 시절인 2019년 베네수엘라 국유 석유 기업들을 제재했지만, 중국은 그림자 선단을 동원해 원유를 지속적으로 수입했다. 콜롬비아 싱크탱크인 안드레스 벨로 재단이 2023년 발표한 보고서에 따르면 2005년 이후 중국은 중남미 각국에 총 1360억 달러(약 197조 원)의 막대한 자금을 빌려줬다. 이 중 절반에 가까운 620억 달러(약 90조 원)가 베네수엘라에 제공됐다.
베네수엘라 외에도 중남미의 상당수 국가들이 중국의 ‘일대일로(一帶一路)’ 프로젝트에 참여해 대규모 투자를 유치했다. 남미 최대 규모의 심해항인 페루의 창키이항이 대표적이다. 지난해 초 미중이 파나마 운하 운영권을 놓고 갈등을 빚은 데에는 앞서 파나마 정부가 2018년 중남미 국가 중 처음으로 일대일로에 참여한 영향이 컸다. 그동안 중국에 대한 의존도가 상대적으로 낮았던 콜롬비아도 지난해 5월 일대일로에 공식 참여를 선언했다. 당시 중국은 브릭스 신개발은행(NDB)과 함께 콜롬비아 등 중남미 전역에 350억 달러(약 51조 원)를 지원하겠다고 발표했다.
중국과 중남미 국가들의 경제 교류가 확대되면서 교역량도 급증하고 있다. 지난해 중국은 미국과 관세 전쟁을 벌이는 과정에서 미국산 대두 수입을 중단하는 대신, 대두 수입량의 약 80%를 브라질에서 조달했다. 중국의 구리 수입량에서도 칠레와 페루가 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
이처럼 중남미에서 중국의 영향력 확대가 미중 갈등과 맞물려 미국의 베네수엘라 공습으로 이어졌다는 분석이 나온다. 앞서 미 재무부는 지난해 12월 31일 베네수엘라와의 원유 거래를 이유로 중국 및 홍콩 등에 사무실을 둔 4개 중화권 기업을 제재했다. 이들 기업이 “불법 마약범 정권인 마두로 정부에 자금을 계속 공급하고 있다”는 것. 앞서 트럼프 행정부가 베네수엘라 원유 거래 관련 기업들을 제재했지만, 중국 기업을 표적으로 삼은 적은 없었다.
