李 “갑질이라 흉볼지 모르겠는데…공무원은 퇴근시간 없다”

이재명 대통령이 최근 청와대 시무식에서 “공무원은 퇴근 시간이 없다”며 공직자의 책임감을 강조했다. 또 공직자는 권한을 가진 탓에 유혹이 많다며 “끊임없이 자기 자신을 다시 정비하지 않으면 천사의 얼굴을 한 마귀한테 당할 수 있다”고 했다.
5일 유튜브로 공개된 시무식 영상에서 이 대통령은 “대한민국 공직자의 1시간은 5200만 시간의 가치가 있다”며 이같이 말했다. 시무식은 이달 2일 청와대 영빈관에서 진행됐다. 이 대통령은 청와대 직원들이 모인 자리에서 “공직자는 공적인 일을 하는 사람, 공적인 일이란 나와 나의 이해관계가 아닌 다른 사람, 세상 사람들의 이해관계에 관한 일을 대신한다는 것”이라며 “공적인 활동, 공무, 업무 이 시간은 오로지 우리 5200만 국민의 더 나은 삶을 위해서 존재하는 것”이라고 했다.
이 대통령은 “직장 갑질이라고 또 흉볼지 모르겠는데 공무원은 퇴근 시간이 없는 것”이라고 말했다. 이 대통령은 추석을 앞둔 지난해 10월 수석보좌관회의에서도 “공직자가 솔직히 휴일이 어디있나. 24시간 일하는 것”이라며 공직자의 책임감을 강조한 바 있다. 이 대통령은 “상응하는 대가는 충분히 지급하겠지만 공직자는 24시간이 일하는 시간”이라며 “옛날에 어떤 분이 말씀하셨는데 ‘눈 뜨면 출근, 자면 퇴근’ 그 말이 틀린 말이 아니다. 그 말을 누가 쓰느냐에 차이가 있을 뿐”이라고 했다.
이 대통령은 또 “요새 시끄럽던데 공직은 공적인 일을 하다 보니까 권한이 수반된다. 힘이 수반되니까 그 힘이라고 하는 것은 마치 아주 잘 드는 칼날 같아서 여기에 쓸 수도 있고 저기에 쓸 수도 있고 좋은 용도에 쓸 수도 있고 나쁜 용도에 쓸 수도 있고 세상 모든 사람을 위해 쓸 수도 있고 나만을 위해서 쓰면서 세상 사람들을 해칠 수 있는 날카로운 무기 같은 것”이라며 “힘, 권한, 권력 그래서 유혹과 압박이 많다”고 했다. 이는 최근 정치권의 특혜와 갑질 의혹을 겨냥한 것으로 해석된다.
이 대통령은 “돈이 마귀다. 진짜 마귀”라며 “이 마귀가 마귀의 얼굴을 하고 나타나면 구별하겠는데 문제는 이 마귀들이 절대 마귀의 얼굴을 하고 나타나지 않고 천사의 얼굴을 하고 나타난다. 그래서 조심해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “끊임없이 자기 자신을 다시 정비하지 않으면 천사의 얼굴을 한 마귀한테 당하는 수가 있다. 정말로 조심해야 한다”고 했다.
이 대통령은 “여러분의 역할이 중요하다. 우리가 어떻게 하느냐에 따라서 어느 방향으로 보고 있느냐, 얼마나 애 쓰느냐, 또 애만 쓴다고 되겠느냐 열심히 공부도 해야지”라며 “노력하고 방향을 잘 잡고 최선을 다해 대한민국이 좋은 방향으로 잘 나갈 수 있다면 역사적 사명을 다하는 것 아니겠나”라고 말했다. 이어 “그 중요한 시간을 우리가 지나고 있다는 생각을 가져달라”며 “우리 손에, 어깨에 대한민국 나라 운명뿐만 아니라 많은 사람의 생사와 운명, 행복과 불행이 달려있다”고 말했다.
