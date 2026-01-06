“안성재 화교 출신” 악성 루머에…‘흑백요리사’ 측 법적 대응

넷플릭스 예능 흑백요리사 출연자인 스타 셰프 안성재를 둘러싼 허위 주장과 악성 댓글이 확산하자 제작사가 법적 대응에 나섰다.
제작사 스튜디오슬램은 6일 공식 입장을 내고 “프로그램 방영 이후 특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격성 게시물과 악의적인 댓글, 개인 SNS 계정으로 비방 메시지를 보내는 사례가 확인되고 있다”고 밝혔다.
앞서 일부 온라인 커뮤니티에서는 안성재를 두고 “화교 출신이다”, “중국 공산당과 연관이 있다”는 등의 근거 없는 주장이 제기됐다. 일부 누리꾼들은 말투와 억양, 이름 등을 이유로 출신 배경을 문제 삼는 글을 올리며 논란을 확산시켰다.
이에 대해 제작사는 “특정 셰프에 대한 인격 모독성 게시물 및 SNS 메시지와 관련해 지속적으로 증거를 수집 중”이라며 “확인된 악의적 게시물·메시지 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정임을 분명히 밝힌다”고 강조했다.
이어 “이 같은 악의적 비방은 평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐 아니라, 일반인 출연자들에게도 치유하기 어려운 상처를 남긴다”며 “요리에 대한 순수한 열정으로 경연에 임한 셰프들이 더 이상 피해를 입지 않도록 제작진 차원의 대응에 나설 것”이라고 덧붙였다.
황수영 기자 ghkdtndud119@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0