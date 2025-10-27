‘조선업 몰락’ 말뫼… 음쓰로 버스 운행 친환경-재생에너지 도시로[인구 절벽을 넘어선 도시들]

〈5〉 친환경 도시로 다시 태어난 말뫼
470km 자전거 도로 건설… 인구 40%가 자전거로 통근
바이오 가스로 버스 운행… 지열 난방-풍력 발전 활발
“2030년까지 도시 전체서 100% 재생에너지 사용 목표”
12일(현지 시간) 스웨덴 수도 스톡홀름에서 남쪽으로 약 600km 떨어진 항구도시 말뫼를 찾았다. 항구에는 꽈배기처럼 비틀린 듯한 모양의 고층 빌딩 ‘터닝 토르소(Turning Torso)’가 보였다. 폐쇄된 조선소 부지에 들어선 높이 190m인 이 건물 주변을 에워싼 여러 주택의 옥상에는 태양광 패널이, 벽면에는 은색 관이 설치돼 있었다.
기자를 데리고 도시 곳곳을 안내해 준 일마르 레팔루 전 시장(82)은 “관은 빗물을 모으는 통로”라며 “빗물을 모아 생활용수로 사용한 후 정화해 바다로 보낸다”고 설명했다.
인구 36만6000여 명의 말뫼는 수도 스톡홀름, 2대 도시 예테보리에 이은 3대 도시다. 한때 조선, 자동차 산업 등으로 유명했지만 급속한 세계화 여파 등으로 주요 공장이 속속 문을 닫았다. 이 여파로 1990년대 초 인구 역시 약 22만 명으로 줄었고 실업률 또한 22%로 치솟았다.
말뫼는 위기 탈출을 위해 친(親)환경, 재생에너지 전문 도시로의 변신에 주력했다. 470km의 자전거 전용 도로를 만들었다. 음식물 쓰레기를 소각하는 과정에서 발생하는 바이오가스, 지하에 있는 자연열을 펌프로 끌어올려 각각 버스 운행, 난방 원료로 쓴다. 풍력 발전도 속속 설치했다.
이런 노력을 통해 30여 년 만에 인구가 14만 명 이상 늘었다. 경제협력개발기구(OECD) 또한 2016년 말뫼를 세계 4위 혁신도시로 선정했다.
● ‘음식물 쓰레기’로 버스 운행
한국에서 이곳은 ‘말뫼의 눈물’로 유명하다. 한때 세계 최대 규모였던 도심의 코쿰스 조선소는 1986년 폐쇄됐다. 2002년 현대중공업이 조선소 내 마지막 남은 크레인을 1달러(약 1450원)라는 상징적 가격에 사들였다. 이를 본 시민들이 눈물을 흘리는 모습이 방송을 탔다.
당국은 시 관계자, 시민, 교수, 기업가, 노조 등이 참여하는 위원회를 만들어 부활을 모색했다. 수차례의 끝장 토론 끝에 ‘친환경’을 주제로 한 도시 부활 프로젝트 ‘시티오브투모로(city of tomorrow)’를 시작했다.
당국은 우선 도시 전체를 관통하는 470km 자전거 도로를 건설했다. 친환경을 위해서는 화석 에너지를 덜 쓰는 것이 중요하다는 의미를 담았다. 현재 시 인구의 약 40%가 자전거를 타고 통학 및 통근한다.
도심 곳곳의 교차로에는 차보다 자전거에 통행 우선권을 부여하는 센서가 설치돼 있었다. 자전거 통행자가 이 교차로에 접근하면 신호등이 빠르게 바뀌어 차보다 먼저 자전거를 통과시킨다.
음식물 쓰레기를 소각하는 과정에서 발생하는 바이오가스 또한 주요 에너지원이다. 가정마다 음식물 분쇄 장치를 설치해 음식물 쓰레기를 소각한 후 만들어지는 바이오가스를 하이브리드형 버스 운행에 사용한다. 현재 200여 대의 버스가 바이오가스로 운행된다. 2000년에는 말뫼 가구의 55%가 쓰레기를 땅에 매립했지만 이제 이 비율 또한 1.4%까지 떨어졌다.
터닝 토르소 인근에는 350가구의 기후 중립지역 ‘Bo01’도 조성됐다. ‘살다’라는 뜻의 스웨덴어 ‘Bo’와 이 사업이 시작된 2001년을 합한 이름이다. 이곳의 집들은 지하 90m에 존재하는 자연열을 펌프로 끌어올려 난방 등에 사용한다. 풍력 발전을 주요 에너지원으로 쓰는 가구 또한 6만 가구에 달한다. 요나스 캄레 시 기후전환국장은 “2030년까지 도시 전체가 100% 재생 및 재활용 에너지를 쓴다는 목표를 갖고 있다”고 강조했다.
당국은 종종 홍수가 발생했던 동부 아우구스텐보리 일대에 6km의 운하를 조성하고 곳곳의 건물 옥상에 식물정원도 만들었다. 지붕에 설치된 빗물 배수로를 통해 빗물을 모으고 이를 식물을 키우는 데 쓴다.
밭과 황무지가 많았던 남부 휠리에에는 9000채의 주거·사무 공간도 개발했다. 주요 건물마다 에너지 소비를 제어하는 스마트홈 시스템을 설치해 에너지 사용을 줄였다.
● 인구 37%가 젊은층
친환경을 중시하면서도 생활비가 상대적으로 저렴하다는 평판을 얻으며 각국 기업과 젊은이들이 속속 말뫼를 찾고 있다. 현재 시 인구의 약 37%인 13만5934명이 30세 이하다. 딜로이트컨설팅, KPMG, PWC 등 글로벌 기업들도 북유럽 본사를 말뫼로 이전했다. 스웨덴에서 탄생한 글로벌 가구 업체 이케아 본사 역시 말뫼에 있다.
현지에서 미디어 스타트업을 육성하는 미디어에볼루션의 망누스 닐손 대표는 “스톡홀름, 이웃 덴마크 수도 코펜하겐 같은 대도시는 규제도 많고 상대적으로 멈춰 있는 느낌”이라며 “말뫼는 과거 몰락했다가 되살아났다는 스토리텔링까지 보유하고 있어 젊은층이 관심을 갖는다”고 평했다. 주민 크리스티안 바키르 씨(58)는 “한때 도심의 주요 카페가 모두 문을 닫아 커피 한 잔 마시기 어려웠지만 지금은 어디에서나 젊은이들을 만날 수 있다”고 했다.
1994∼2013년의 19년 동안 말뫼를 이끈 레팔루 전 시장은 “시민, 시 관계자 모두가 절박한 심정으로 도시 재개발에 나섰다”며 “휠리에 개발 당시 밭농사를 하던 지역민들의 반대가 많았지만 끈질긴 설득 끝에 결국 주민 동의를 받아냈다”고 소개했다.
말뫼-코펜하겐 잇는 외레순대교… 코펜하겐서 물가 싼 말뫼로 이주 활발
말뫼, 코펜하겐보다 생활비 약 30% 저렴 코펜하겐서 말뫼로 이전 기업 100개 이상 덴마크-스웨덴 교역량도 25% 증가
13일(현지 시간) 스웨덴 말뫼에서 약 40km 떨어진 이웃 나라 덴마크의 수도 코펜하겐을 이어주는 ‘외레순 대교’를 열차를 타고 직접 건넜다. 말뫼역에서 코펜하겐역까지 걸린 시간은 41분. 매일 약 4만1000명이 이용하며 10∼15분마다 양쪽을 오가는 기차가 배치돼 있다.
승무원은 150크로나(약 2만3000원)의 표만 확인했을 뿐 여권을 요구하지 않았다. 자전거를 싣고 열차에 오른 한 30대 직장인은 “말뫼에서 코펜하겐으로 매일 출퇴근한다. 달리는 동안 나라가 바뀌는 것을 종종 깜빡한다”며 웃었다.
몰락했던 말뫼가 부활할 수 있었던 배경에는 외레순 대교의 역할도 컸다고 현지에선 강조한다. 2000년 개통된 이 다리의 길이는 16km. 유럽에서 가장 긴 다리이며 동시에 철도 교량이다. 공사 기간은 5년, 비용은 43억 달러(약 6조2000억 원)가 들었다. 다리 자체는 말뫼와 덴마크의 인공섬 페베르홀름섬을 연결하며, 이 섬에서부터는 해저 터널을 통해 코펜하겐까지 이어진다.
이 다리는 현재 말뫼 경제의 핵심 축으로 자리 잡았다는 평가를 받고 있다. 특히 두 도시가 단일 경제권으로 묶이면서 상대적으로 코펜하겐보다 생활비가 저렴한 말뫼가 더 큰 혜택을 누리고 있다. 말뫼의 주택 임대료, 교통비, 외식비 등은 코펜하겐보다 약 30% 저렴해 말뫼로의 이주가 활발하다.
코펜하겐에는 비만 치료제 ‘위고비’를 개발한 노보노디스크 등 제약기업과 정보기술(IT) 회사 등이 자리 잡고 있다. 말뫼와의 접근성이 높아지면서 물가가 싼 말뫼를 거주·사업 거점으로 삼는 사례가 늘었다. 말뫼의 인구 규모 대비 특허 출원 건수는 수도 스톡홀름, 2대 도시 예테보리보다 많은데 이 역시 코펜하겐에 본사를 뒀지만 말뫼에서도 활동하는 제약 및 IT 기업의 효과로 풀이된다.
말뫼의 싱크탱크 외레순연구소, 스웨덴 룬드대 등의 자료에 따르면 두 국가를 오가며 사업을 영위하는 기업이 대교 건설 전보다 73% 증가했다. 특히 코펜하겐에서 말뫼로 이전한 기업이 100개 이상이며 양국을 오가는 통근자 수는 약 400% 늘었다. 덴마크와 스웨덴의 교역량 또한 대교 건설 전보다 25% 증가했다. 말뫼 인구의 약 10%가 일자리가 많은 코펜하겐에서 근무한다.
당초 상당수 말뫼 시민은 비싼 건설비용, 덴마크에 예속될 것이라는 우려로 건설을 반대했다. 이런 시민들을 꾸준히 설득한 사람이 일마르 레팔루 전 시장(82)이다. 1994∼2013년 시장으로 재직하며 대교 건설을 진두지휘한 그는 기자에게 “말뫼의 부흥을 위해 도입했던 여러 정책 중 가장 큰 효과를 본 것이 대교 건설이었다. 이 다리가 없는 말뫼를 상상할 수 없다”고 강조했다.
