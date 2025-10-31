“교통-주거-상업시설 도심 집중”… ‘압축 도시’ 日 도야마[인구 절벽을 넘어선 도시들]

〈6·끝〉 ‘콤팩트시티’로 도심 공동화 탈피
인구 감소-공동화 대책으로… 도심 집약 개발 콤팩트시티 정책
40만 인구 중 40%가 도심 거주
트램 신설 등 대중교통 개편… 역 근처 거주하면 50만 엔 지급
65세 이상은 교통비 100엔… 도보 운행 많이 하면 市가 상품 지급
“1주일에 최소 4번은 트램을 이용합니다.”
20일 일본 도쿄에서 북서부로 약 390km 떨어진 인구 약 40만 명의 중소도시 도야마를 찾았다. 도심을 관통하는 순환 트램에서 만난 기타노 씨(67)는 기자에게 “트램으로 어디든 갈 수 있고 시내 중심부에 상업문화 시설, 병원, 도서관이 모여 있어 어느 도시보다도 살기가 편하다고 자부한다”고 강조했다.
도야마는 일본의 대표 ‘콤팩트시티(Compact City·압축 도시)’로 꼽힌다. 시민들이 도심에 모여 살면서 출퇴근하는 시간을 줄여 삶의 질이 높아지고, 화석 연료 사용도 감소해 환경 개선과 개발의 지속 가능성이 높아진다는 의미다.
도야마는 2000년 초부터 도심 중심부에 교통, 거주, 상업, 행정 등 각종 기능을 모아 집약적으로 개발했다. 그 결과, 2005년에는 전체 인구의 약 28%만이 도심 및 대중교통 인근 구역에 거주했지만 지난해에는 그 비율이 40.2%로 대폭 늘었다.
일본의 다른 중소도시는 저출산과 고령화 여파로 도심 공동화(空洞化)와 인구 감소가 심각한 상황. 그러나 올 9월 말 기준 도야마의 인구는 40만2015명으로 2005년(41만8511명)과 비슷하다. 또 2005년부터 지난해까지 8111명이 순유입됐다. 한때 “2045년경 인구가 32만 명으로 줄어들 것”이라는 경고에 직면했던 것과 큰 차이다. 올 1월 뉴욕타임스(NYT)는 도야마의 편리한 교통, 풍부한 문화 시설, 수려한 경관 등을 거론하며 ‘꼭 가봐야 할 일본 도시’로 선정했다. ● 트램 신설, 이주 보조금 등으로 도심 유인
22일 도야마 시청에서 2021년 취임한 후지 히로히사(藤井裕久) 시장을 만났다. 그는 도심 개발에 나선 이유로 “인구 감소 와중에 시민들이 교외에 흩어져 살면서 공동화가 심각했기 때문이다”라고 설명했다.
2000년대 초 도야마 도심의 인구 밀도는 1㏊(헥타르)당 40.3명에 불과했다. 일본의 47개 광역자치단체 중 가장 낮았다. 사람이 살지 않으니 땅값은 떨어지고 주요 상점도 속속 문을 닫았다. 이 와중에 도시 외곽에 사는 주민들을 위해 도로, 상하수도 등을 끊임없이 정비해 주다 보니 인프라 관리 비용은 급증했다. 이런 악순환이 도심 공동화, 나아가 인구 감소를 부추기는 원인으로 지적됐다.
시 당국은 이를 타개하기 위해 가장 먼저 도심에 주요 교통 시설을 모았다. 이용자가 적어 폐선 위기에 놓인 다수의 철도 노선을 트램인 ‘도야마 노면전차(LRT)’로 바꿨다. 특히 이용률이 높은 시내 중심가만 순환 운행하는 노선을 따로 만들었다. 일본의 대다수 도시는 이용 거리에 비례해 요금이 증가하는 대중교통 체계를 채택하고 있지만 도야마 트램은 이용 요금을 200∼240엔(약 1800∼2160원)으로 단일화해 시민들의 접근성을 높였다.
새롭게 정비한 대중교통 노선을 따라 사람이 모여 살도록 유도하는 ‘도심 거주 촉진 프로젝트’도 시행했다. 교외에 흩어져 살던 시민들을 각 트램역 500m 이내, 버스 정거장 300m 이내로 불러들이는 정책이다. 해당 지역에 신규 주택을 짓는 건설사에는 보조금을 줬고, 이곳으로 거주지를 옮기는 시민들에게도 50만 엔(약 450만 원)을 지급했다.
도심의 문화예술 기능을 강화하기 위해 작은 상점들이 모여 있던 거리를 재개발해 2007년 ‘그랜드플라자’라는 대형 쇼핑시설 겸 광장도 만들었다. 이곳에서는 월드컵 경기 관람, 패션쇼, 음악회, 결혼식, 벼룩시장 등 다양한 행사가 열린다. 도야마의 대표 랜드마크이자 시민들의 만남의 장소로도 자리 잡았다.
지역 농산물을 한데 모아 판매하는 ‘지바몬야’라는 로컬푸드 매장도 만들었고 미술관과 도서관 등도 속속 건립했다. 사노 마사노리(佐野 正典) 시 도시계획과 과장은 “도심에 주요 시설이 몰리자 코로나19 팬데믹 시기를 제외하면 땅값 또한 매년 상승하고 있다”고 소개했다.
● 노약자 우대권으로 의료 복지비도 줄여
당국은 시민들의 소비 활성화에도 주력했다. 특히 65세 이상 고령자들이 대중교통을 저렴하게 이용할 수 있는 ‘외출 정기권’ 제도를 만들었다. 한국의 노약자 지하철 경로 우대와 유사한 제도다. 매일 오전 9시부터 오후 5시까지는 이들이 이용하는 트램, 버스, 기차 등 모든 대중교통 요금이 단돈 100엔(약 900원)에 불과해 노인들의 활발한 사회 생활을 촉진한다. 이 정기권으로 주요 상점, 식당, 미용실 등에서 할인 혜택도 받을 수 있다.
시민들의 도보 운행을 장려하는 애플리케이션(앱)도 만들었다. 이 앱으로 많이 걸었다는 점이 증명되면 시에서 농산물이나 소정의 상품 등을 지급해 준다. 호리 도코아키(堀友彰) 시 스마트시티추진과 과장은 “노약자들이 외출 정기권, 도보 운행 장려 앱 등을 통해 많이 걷고 이동하면서 이들의 건강도 좋아졌고 당국 또한 의료 복지 예산을 절감할 수 있게 됐다”고 밝혔다.
후지 시장은 “지금까지 ‘하드웨어’ 측면에서 도심 밀집 개발을 시행했다면 이제는 실시간 대중교통 예약, 위험정보 공유 체계 같은 ‘소프트웨어’ 측면의 개발을 강화하겠다”고 말했다.
