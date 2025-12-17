연매협 “박나래 사태, 업계 질서 훼손한 중대 사안”

한국연예매니지먼트협회가 방송인 박나래를 둘러싼 각종 논란과 관련해 “업계 질서를 심각하게 훼손한 사안”이라며 공개적으로 우려를 표명했다. 개인의 사생활 논란을 넘어, 연예산업 전반의 근로·윤리 문제로 번지고 있다는 점에서 파장이 적지 않다.
17일 한국연예매니지먼트협회 특별기구 상벌조정윤리위원회(이하 ‘상벌위’)는 “박나래의 행위는 대중문화예술산업의 선량한 풍속과 질서를 흐트러뜨리고 업계의 발전을 저해하는 심각한 행위”라며 “엔터테인먼트 업계 전반에 혼란과 큰 파장을 일으킨 점에 대해 깊은 우려와 유감을 표명한다”고 했다.
상벌위는 박나래의 대중문화예술기획업 미등록 운영 의혹과 매니저에 대한 4대 보험 미가입 문제를 지적하며 “정상적인 근로계약 의무를 회피한 행위가 있었다면 이에 합당한 처분이 이루어져야 할 것이므로 수사기관의 철저한 조사와 처벌을 촉구한다”고 강조했다.
매니저에 대한 사적 심부름 강요, 폭언·폭행 등 직장 내 괴롭힘 의혹에 대해서도 강도 높은 비판이 나왔다. 상벌위는 “연예인과 매니저가 파트너로서 업무를 해 나가야 함에도 불구하고 연예인들이 매니저에게 갑질을 하고 연예활동과 무관한 업무를 강요하는 것은 업계에서 반드시 사라져야 할 고질적인 악습이다. 이와 같은 행위가 사실로 밝혀진다면 협회 차원에서 가능한 모든 조치를 강력하게 취할 예정”이라고 꼬집었다.
불법 의료 시술 의혹과 회사 자금 횡령 의혹에 대해서는 “명백한 범죄 행위”라고 선을 그었다. 상벌위는 “공인인 연예인으로서의 품위를 손상시키는 심각한 불법행위다. 관계 수사기관의 철저한 조사가 이루어져야 할 것이고 박나래 측은 공식적인 해명을 해야 할 것”이라고 목소리를 높였다.
상벌위는 끝으로 “대중들의 관심과 사랑으로 인해 활동하고 수익이 발생하는 연예인은 공인으로서의 책임감 역시 크다”며 “공인으로서 책임지고 자숙하는 행동이 충분히 선행되지 않은 상태에서 연예활동을 지속하는 것은 자제해야 한다. 이번 일을 계기로 매니저와 연예인의 관계가 올바로 정립될 수 있도록 노력할 것”이라고 덧붙였다.