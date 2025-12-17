“김범석 왜 안왔나” 묻자…쿠팡 임시대표 “Happy to be here”

브랫 매티스 쿠팡 최고정보보호책임자(CISO)가 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회 전체회의에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회에서 의원 질의에 답변하고 있다. 2025.12.17. 뉴시스

이날 로저스 대표는 쿠팡 모회사인 쿠팡Inc가 이번 사고를 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 것과 관련해 “유출된 데이터 유형을 봤을 때 미국 개인정보보호법 하에서는 신고 의무가 있는 사고는 아니다“며 ”공시 의무는 없었지만, 이번 이슈가 지속적인 관심을 받는 상황을 감안해 SEC 공시를 진행했다”고 말했다.초기 공지에서 ‘유출’이 아닌 ‘노출’이라는 표현을 사용한 데 대해서는 “처음 발표 당시 기술적으로는 노출이라고 판단해 그렇게 공지했다”며 “이후 구체적인 내용을 확인한 뒤 유출로 표현을 정정했다”고 답했다.로저스 대표는 “조사가 여전히 매일매일 진행되고 있는데 여러 규제기관 조사에 성실히 부응하고 같이 협력해서 상황 파악 중이다. 조사 결과와 함께 책임감 있는 보상안을 마련해 발표하도록 하겠다”며 “현재 내부적으로 보상안을 검토하는 중”이라고 말했다.