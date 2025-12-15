롯데 신동빈, 디자인 전략회의서 브랜드 경쟁력 점검

롯데그룹은 신동빈 회장(사진) 등이 참석한 가운데 12일 롯데월드타워에서 회사의 브랜드와 디자인 현황을 점검하는 ‘2025 롯데 디자인 전략회의’를 개최했다고 14일 밝혔다.
이날 회의에는 신 회장을 비롯해 롯데지주 대표이사와 실장, 계열사 대표, 디자인 임원 등 50여 명이 참석했다. 디자인전략회의는 롯데 브랜드와 디자인의 현재를 점검하는 그룹 차원의 회의로 지난해에 이어 두 번째로 개최됐다.
올해는 ‘브랜드 연속성’을 주제로 이돈태 디자인실장이 변화하는 미래 환경 속에서 롯데 브랜드가 유지해야 할 핵심 가치와 장기적 방향성 등을 발표했다. 또 핵심 제품과 서비스 경쟁력을 강화하고 고객이 체감할 수 있는 실질적 경험 개선을 통해 브랜드 신뢰도를 높이겠다는 목표도 마련됐다.
회의장에는 디자인 전략 및 혁신 사례를 소개하는 전시 부스를 마련했다. 디지털 환경 변화와 사업군별 특성에 맞춰 고도화한 ‘그룹 기업이미지(CI) 가이드라인 2.0’, 과거 롯데웰푸드 심벌이었던 햇님마크 등 롯데가 보유한 지식재산(IP) 활용도를 높이기 위한 ‘디자인 IP 밸류업 전략’, 그룹 헤리티지에서 영감을 받아 개발한 ‘롯데 시그니처 향 개발’ 사례 등을 선보였다.
롯데 관계자는 “계열사의 디자인 역량을 결집해 그룹 차원의 통합된 브랜드 경험을 지속적으로 강화하겠다”고 했다.
