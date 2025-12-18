“삼성전자 본사 폭파·이재용 회장 살해” 협박 글…경찰 수사

수원시 영통구 삼성전자 본사에 대한 폭파 협박 신고가 경찰에 접수됐다.
18일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 29분경 카카오 CS센터(고객센터) 게시판에 “삼성전자 본사를 폭파하고 이재용 회장을 사제 총기로 쏴 죽이겠다”는 내용의 글이 올라왔다는 카카오 측의 신고가 접수됐다. 작성자는 해당 글에 이름은 써 놓았지만 이외의 다른 정보는 밝히지 않았다.
신고를 받은 경찰은 삼성전자 본사에 출동해 주요 지점의 폐쇄회로(CC)TV를 살펴보는 등 확인한 끝에 위험성이 낮다고 판단하고 건물 전체에 대한 수색 대신 순찰 강화 등의 조처로 상황을 마무리 지었다. 경찰은 작성자가 타인 명의를 도용해 글을 작성한 것으로 추정하고 있다.
경찰은 해당 글 작성자를 공중협박 혐의로 추적 중이다. 공중협박은 5년 이하의 징역 또는 2000만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0