李 “지방선거 전에 대전·충남 통합을”…강훈식 거대 단체장 차출설

李대통령, 대전·충남 與의원들과 오찬
이재명 대통령이 18일 대전·충남 지역 더불어민주당 의원들을 만나 “다가오는 지방선거에 통합된 자치단체의 새로운 장을 뽑을 수 있게 중앙정부 차원에서 실질적이고 실효적인 행정 조력을 해야 한다”고 강조했다고 대통령실이 밝혔다.
“수도권 과밀화 해법, 충청이 물꼬 터야
다가오는 선거에 통합 단체장 뽑도록”
대전·충남 통합 추진 의지를 드러내 온 이 대통령이 통합 시점으로 내년 6·3지방선거를 언급한 것이다. 지방선거 전 실제 통합이 성사될 경우 통합 광역단체장에 강훈식 대통령비서실장이 차출될 가능성이 있다는 관측이 나오고 있다.
대통령실 강유정 대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 이 대통령이 용산 대통령실에서 대전·충남 지역 민주당 의원들과 오찬 간담회를 가졌다고 밝혔다.
대통령실에 따르면 이 대통령은 “해야 할 일이 정말 많다”면서 “지방정부의 통합이 쉽지 않지만 복잡한 정치적 이해관계를 넘어서는 정책적 판단이 필요하다”고 말했다.
이어 “대한민국의 미래를 견인한다는 점에서 역사적인 문제이자 수도권 과밀화 문제에 대한 대안으로 통합을 고려해 봐야 한다”고 강조했다.
또 이 대통령은 “수도권 집중 문제를 해결하는 건 가장 중요한 과제”라면서 “과밀화 해법과 균형 성장을 위해 대전과 충남의 통합이 물꼬를 트는 역할을 할 수 있을 것”이라고 했다.
그러면서 “대한민국 균형 성장과 재도약의 중심지로서 행정기관 소재지나 명칭 등의 문제도 개방적이고 전향적으로 해결하자”고 했다.
이 대통령은 “통합의 혜택을 시민 모두가 누려야 한다며 재정 분권 및 자치 권한에 있어서 수용 가능한 최대 범주에서 특례 조항을 살펴봐 달라”며 광역자치단체 간 통합은 처음 추진되는 만큼 모범사례가 될 수 있도록 적극적인 협조를 당부했다고 대통령실은 전했다.
민주당 문진석 원내운영수석부대표는 “오늘 이재명 대통령님과 대전·충남 지역 의원 14명은 충남·대전 통합을 적극 추진하기로 뜻을 모았다”고 밝혔다.
문 원내운영수석은 “파편화된 채 각자도생으로 경쟁하기보다는 통합을 통해 지역 경쟁력을 대폭 강화한다면 지역 균형 발전과 경제 성장이라는 결실을 동시에 이뤄낼 수 있다”며 “대통령께서는 그 첫 시작으로 충남과 대전이 최적지라 보시고, 구체적인 통합 방안을 마련할 것을 지시하셨다”고 했다.
이어 “침체된 지역 경기를 되살리고, 충청을 대한민국의 중심으로 도약시키는 터닝 포인트가 될 것”이라며 “적극 찬성”이라고 덧붙였다.
문 원내운영수석은 “통합은 단지 행정을 합치는 게 아니고, 우리 가족, 내 삶을 실질적으로 바꾸는 민생 정책”이라며 “충청을 새로운 중심으로, 또 내 삶이 바뀌는 충남대전통합시를 만드는데 민주당은 적극 협조하겠다”고 했다.
여권에서는 이 대통령이 직접 대전·충남 통합 추진 의지를 밝힌 만큼 통합 논의가 빠르게 이뤄질 수 있다는 관측이 나오고 있다. 이른 시일 내 입법 절차가 완료되면 내년 6·3지방선거에서 초대 통합 광역단체장을 선출할 수 있다.
실제 대전과 충남의 통합이 이뤄질 경우 강 실장의 차출될 가능성이 나오고 있다.
이 대통령은 이달 11일 세종시에서 열린 기획재정부 등 업무보고에서 충남 아산 출신인 강 실장에게 “고향에 왔는데 한 말씀 하시라”며 “훈식이 형, 땅 산 것 아니냐”고 말해 강 실장의 지방선거 출마 가능성이 나왔다. 강 실장은 20, 21, 22대 총선에서 충남 아산 지역에 출마해 내리 3선을 했다.
대통령실 관계자는 “전국 첫 통합 광역단체장이라는 점에서 상징성이 커질 것”이라며 “대전과 충남 등 두 곳에서 모두 지지를 받을 수 있는 인물에 대한 출마 요구가 나올 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
