한동훈 “나를 찍어내시라…우스운 당으로 만들지 말고”

국민의힘 한동훈 전 대표가 18일 최근 당 당무감사위원회가 김종혁 전 최고위원에 대해 당원권 2년 정지를 권고한 것에 대해 “저를 찍어 누르고 싶으면 그냥 저를 하시라. 다른 사람들을 (향해) 이런 식의 분위기를 만들어서 당을 우스운 당으로 만들지 말라”고 밝혔다.
한 전 대표는 이날 채널A 라디오쇼 ‘정치시그널’에 출연해 “(징계를) 주장하는 사람들의 기본적인 생각이 윤어게인이나 부정선거론과 닿아있는 분들이다. 상식 있는 사람들이 돌아오는 상황에서 그걸 막아보겠다는 이유로 이런 일을 하는 것”이라며 이같이 말했다.
한 전 대표는 또 그의 가족이 연루돼 있다는 의혹을 받고 있는 ‘당원게시판 사건’ 관련해서도 “(윤석열 전) 대통령 부부 자체가 저를 많이 공격했었는데 그런 분위기 속에서 당내 인사 분들이 저를 정말 원색적으로 많이 비판했었다”며 “제가 (당 대표일 때) 어떤 조치를 한 게 있나나. 당대표를 비난하는 것을 못 견디는 정당은 민주주의 정당이 아니다”고 주장했다.
최근 김문수 전 고용노동부 장관이 “우리 당의 보배를 잘라내려고 한다”며 그의 손을 들어준 것 관련해서는 “누가 보더라도 당이 이렇게 가면 안 된다는 생각을 다 똑같이 하고 계시는 것”이라며 “계엄을 예방하지 못한 잘못보다 1년이 넘었는데도 계엄을 제대로 극복하지 못해서 민주당의 폭거를 제어하지 못하는 게 더 큰 죄라고 생각한다”고 말했다.
한편 한 전 대표는 윤 전 대통령 부부가 자신에게 배신감을 느꼈다고 토로했다는 이야기가 회자되고 있는 것과 관련해서 “저는 대통령과의 관계가 불편해져서 제가 정치적인 고난을 겪더라도 공적인 임무를 담당하는 사람이니까 대한민국을 위해 보수를 위해 대통령 부부가 바른 길을 갈 수 있도록 보정하는 길을 선택했다”며 “그게 배신인가. 그러지 않는 게 대한민국을 배신하는 것”이라고 강조했다.
댓글 0