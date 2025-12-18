권오을 “박진경 대령 유공자 지정 송구…결자해지 하겠다”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 12월 18일 16시 58분

보훈부 업무보고서 ‘제주4·3 진압’ 논란 언급

권오을 국가보훈부 장관이 18일 서울 용산구 국방부에서 열린 국방부·국가보훈부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.18 뉴시스
권오을 국가보훈부 장관이 18일 제주4·3사건 진압 책임자 논란이 일었던 고 박진경 대령을 국가유공자로 지정한 데 대해 “유족과 (제주)도민, 전국민에 대해 큰 분노를 안겨드려 송구스럽게 생각한다“며 고개를 숙였다. 박 대령에 대한 국가유공자 지정 취소를 검토하라고 지시했던 이재명 대통령은 ”잘 처리되면 좋겠다“며 ”방법을 찾아달라“고 당부했다.

권 장관은 이날 오후 용산구 국방부에서 열린 국방부·방위사업청·병무청·국가보훈부 업무보고에서 ”결자해지(結者解之)로 보훈부에서 책임지고 절차에 따라 처리하겠다“며 이같이 밝혔다. 앞서 국가보훈부 서울보훈지청은 올해 10월 박 대령의 유족이 4·3사건 당시 무공수훈을 근거로 제출한 국가유공자 등록 신청을 승인해 지난달 4일 유공자증서를 전달했다. 이러한 사실이 알려진 후 제주4·3기념사업위원회 등에선 유공자 지정 취소를 요구하는 목소리가 컸다.

이재명 대통령이 18일 서울 용산구 국방부에서 열린 국방부·국가보훈부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.18. 뉴시스
이 대통령은 시민사회를 비롯해 여권에서 강한 반발이 나오자 15일 박 대령에 대한 국가유공자 지정 취소를 검토하라고 지시했다. 박 대령은 1948년 5월 6일 제9연대장에 임명된 뒤 제주도로 가 6월 18일 부하에게 암살될 때까지 한 달 남짓 제주4·3사건 진압 작전을 지휘한 인물이다. 사건 진상조사 보고서 등에 따르면 박 대령은 도민을 희생시켜도 좋으니 양민 여부를 막론하고 도피하는 자에 대해 3회 정지명령 불응시 총살하라는 명령까지 내렸다는 진술도 있다.

이 대통령은 권 장관에게 ”진짜인지 모르겠는데 6·25때 유공자로 훈장을 받았다더라“고 물었다. 박 대령은 6·25전쟁 중이던 1950년 12월 30일 무공훈장이 수여된 바 있다. 권 장관은 ”전군 2만여 명 훈장을 같이 줬는데 그때 받은 것“이라며 ”공적 내용은 찾지 못했다“고 했다. 이 대통령은 재차 ”공적 조사는 없더라도 6·25 전쟁때 참전해서 공을 세운 걸로 포상받은 게 맞느냐“고 물었다. 이에 군 관계자는 ”정확한 내용은 남아있지 않지만 6·25 전쟁 특정은 아니다“고 설명했다.

이 대통령은 ”잘 처리되면 좋겠다“며 ”제주4·3 유족 입장에선 분개하고 있는 것 같다. 방법을 찾아달라“고 당부했다.

#권오을#박진경#보훈부#유공자
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
