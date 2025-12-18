권오을 “박진경 대령 유공자 지정 송구…결자해지 하겠다”

권오을 국가보훈부 장관이 18일 제주4·3사건 진압 책임자 논란이 일었던 고 박진경 대령을 국가유공자로 지정한 데 대해 “유족과 (제주)도민, 전국민에 대해 큰 분노를 안겨드려 송구스럽게 생각한다“며 고개를 숙였다. 박 대령에 대한 국가유공자 지정 취소를 검토하라고 지시했던 이재명 대통령은 ”잘 처리되면 좋겠다“며 ”방법을 찾아달라“고 당부했다.
권 장관은 이날 오후 용산구 국방부에서 열린 국방부·방위사업청·병무청·국가보훈부 업무보고에서 ”결자해지(結者解之)로 보훈부에서 책임지고 절차에 따라 처리하겠다“며 이같이 밝혔다. 앞서 국가보훈부 서울보훈지청은 올해 10월 박 대령의 유족이 4·3사건 당시 무공수훈을 근거로 제출한 국가유공자 등록 신청을 승인해 지난달 4일 유공자증서를 전달했다. 이러한 사실이 알려진 후 제주4·3기념사업위원회 등에선 유공자 지정 취소를 요구하는 목소리가 컸다.
이 대통령은 시민사회를 비롯해 여권에서 강한 반발이 나오자 15일 박 대령에 대한 국가유공자 지정 취소를 검토하라고 지시했다. 박 대령은 1948년 5월 6일 제9연대장에 임명된 뒤 제주도로 가 6월 18일 부하에게 암살될 때까지 한 달 남짓 제주4·3사건 진압 작전을 지휘한 인물이다. 사건 진상조사 보고서 등에 따르면 박 대령은 도민을 희생시켜도 좋으니 양민 여부를 막론하고 도피하는 자에 대해 3회 정지명령 불응시 총살하라는 명령까지 내렸다는 진술도 있다.
이 대통령은 권 장관에게 ”진짜인지 모르겠는데 6·25때 유공자로 훈장을 받았다더라“고 물었다. 박 대령은 6·25전쟁 중이던 1950년 12월 30일 무공훈장이 수여된 바 있다. 권 장관은 ”전군 2만여 명 훈장을 같이 줬는데 그때 받은 것“이라며 ”공적 내용은 찾지 못했다“고 했다. 이 대통령은 재차 ”공적 조사는 없더라도 6·25 전쟁때 참전해서 공을 세운 걸로 포상받은 게 맞느냐“고 물었다. 이에 군 관계자는 ”정확한 내용은 남아있지 않지만 6·25 전쟁 특정은 아니다“고 설명했다.
이 대통령은 ”잘 처리되면 좋겠다“며 ”제주4·3 유족 입장에선 분개하고 있는 것 같다. 방법을 찾아달라“고 당부했다.
댓글 0