尹 “우리부부에 청년은 자녀…올바른 나라 물려줘야 한다는 절박함에 계엄”

윤석열 전 대통령이 65번째 생일인 18일 12·3 비상계엄과 관련한 군사법원 재판에 처음 증인으로 출석했다. 그는 “제가 아는 군 간부들과 경찰 관계자들이 법정에 나오는 걸 보니 안타깝고 미안하다”고 밝혔다.
윤 전 대통령은 이날 용산 중앙지역군사법원에서 열린 내란 중요임무종사 혐의 계엄군 재판에 증인으로 출석해 ‘계엄 선포로 수많은 군인이 구속돼 수사받고, 인사 조치를 받았다. 이에 대해 입장이 있느냐’라는 물음에 이같이 답했다.
이어 “그들은 제가 내린 결정에 따라 자기들이 할 일을 한 사람들”이라며 “미안한 생각이 든다. 재판이 끝나고 구치소로 돌아가 밤늦게까지 기도도 많이 했다”고 말했다.
중앙지역군사법원은 이날 곽종근 전 특수전사령관, 여인형 전 방첩사령관, 이진우 전 수방사령관, 문상호 전 정보사령관에 대한 증인신문을 진행했다.
윤 전 대통령은 재판 시작에 앞서 증언을 거부하겠다는 입장을 피력했다. 그는 “검찰 측이 생각이 다르면 위증 기소를 남발한다. 증언을 거부하겠다는 것이 기본 입장”이라며 “(계엄 선포는) 국민에게 나라의 위태로운 상황에 대해 알리려 북을 친다는 개념으로 시행한 것”이라고 주장했다.
이어 방첩사가 계엄 관련 부대원 181명 전원에 대한 인적 쇄신을 단행한 데 대해 “방첩사는 이 일에 관여한 것도 별로 없다”며 “이러한 것을 빌미로 국가 안보 핵심 기관을 무력화해서는 안 된다”고 말했다. 그러면서 “예를 들면 과거에 군이 쿠데타를 했다고 해서 군을 없앨 수는 없는 것 아니냐”고 했다.
이날은 윤 전 대통령의 65번째 생일이기도 하다. 윤 전 대통령 변호인단 배의철 변호사는 “윤 전 대통령의 이날 접견 말을 적어 여러분께 전한다”며 “청년들을 위해 옥중에서 기도하는 가운데 성탄 메시지를 전해달라고 했다”고 밝혔다.
배 변호사에 따르면 윤 전 대통령은 “저희 부부에게는 자녀가 없다. 그래서 여러분이 제게는 자녀처럼 느껴진다”며 “자식이 잘못되길 바라는 부모가 어디 있겠느냐. 자녀에게 올바른 나라를 물려줘야 한다는 절박함이 제가 모든 것을 내어놓고 비상사태를 선포한 이유 중 하나”라고 했다. 이어 “그 결과 저는 옥중의 고난 속에 있지만 대한민국은 청년들이 보여준 희망을 얻었다”고 말했다.
그는 “지금은 시련과 고난 속에 있을지라도 여러분의 내일은 더욱 찬란하게 빛날 것”이라며 “청년 여러분, 힘내십시오. 여러분은 어두운 시대를 밝히는 등불”이라고 했다.
그러면서 “부정과 불의에 침묵하지 않는 청년 여러분은 이 시대 예수의 제자들”이라며 “성탄의 은총이 청년 여러분의 걸음마다 머물고 무엇보다 건강하며, 여러분의 아름다운 꿈이 이뤄지길 하나님께 간절히 기도한다”고 덧붙였다.
댓글 0