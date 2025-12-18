美, 대만에 ‘하이마스’ 등 16조원 무기 판매… 中 “단호히 반대”

이번 무기 판매 규모는 111억 5400만 달러(약 16조 4889억 원)으로 알려졌다. 블룸버그통신에 따르면 트럼프 1기 때인 2019년 F-16 전투기 판매 80억 달러(약 11조 8280억 원)를 뛰어넘는 규모다.

[핑퉁(대만)=AP/뉴시스]대만 남부 핑퉁현에서 12일 M142 고속기동성 포병로켓시스템(HIMARS)의 첫 실전 사격 훈련이 이뤄지고 있다. 2025.05.13.

중국 외교부는 반발했다. 궈자쿤(郭嘉昆) 중국 외교부 대변인은 18일 정례 브리핑에서 “미국 측이 대만에 대한 대규모 첨단 무기 판매 계획을 공개적으로 발표한 것은 하나의 중국 원칙과 중미의 공동 성명을 심각하게 위반한 것”이라고 밝혔다.