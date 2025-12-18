李대통령, 김종철 초대 방미통위 위원장 임명안 재가

이재명 대통령이 김종철 초대 방송미디어통신위원회(방미통위) 위원장 임명안을 18일 재가했다. 이로써 방미통위 출범 이후 약 두 달 반 만에 위원장 인선이 마무리됐다.
대통령실은 이날 오후 이 대통령이 김 후보자에 대한 인사청문보고서를 재가했다고 밝혔다.
앞서 국회 과학기술정보방송통신위원회는 전날 김 후보자에 대한 청문보고서를 채택했다. 더불어민주당은 ‘적격’ 의견을 낸 반면, 국민의힘은 ‘부적격’ 의견을 내 두 의견이 병기됐다. 국민의힘은 이달 16일 열린 인사청문회에서 김 후보자의 과거 정치적 발언 등을 문제 삼아 ‘폴리페서’라고 비판했다.
이 대통령은 지난달 28일 초대 방미통위 위원장 후보자로 김종철 교수를 지명했다. 기존 방송통신위원회가 폐지되고 방미통위로 개편된 지 약 50일 만이었다.
대통령실은 김 후보자에 대해 “헌법에서 보장하는 표현의 자유와 한계에 대해 이해가 깊은 헌법학자이자 언론법 전문가”라면서 “국민 주권을 최우선 가치로 방송 미디어의 공적 기능과 사회적 책임을 강화해 새로운 디지털 미디어 산업 환경에 적응하며 규제를 혁파하고 법제를 정비할 적임자”라고 했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
