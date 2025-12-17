박나래·키 쏙 빠졌다…‘나 혼자 산다’ 단체 사진 눈길

방송인 박나래와 샤이니 키가 최근 논란 속에 ‘나 혼자 산다’에서 자진 하차한 가운데, 제작진이 두 사람을 제외한 단체 사진을 공개해 눈길을 끌었다.
17일 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’ 공식 SNS에는 “필승! 무지개 회원들은 민호 회원님에게 인수인계 받아 해병대 전우들과의 일상을 널리 알릴 것을 명 받았습니다. 이에 신고합니다”라며 “민호 회원님, 그때 그 시절을 함께했던 전우들. 웃음 보장하는 100% 필승 조합”이라는 글과 함께 사진을 게재했다.
공개된 사진에는 오는 19일 방송에 패널로 출연하는 전현무, 코드 쿤스트, 기안84, 최민호, 옥자연, 박지현이 나란히 서서 경례 포즈를 취한 모습이 담겼다. ‘주사이모 논란’ 등으로 하차 의사를 밝힌 박나래와 키는 찾아볼 수 없다.
이번 스튜디오 사진은 이른바 ‘박나래 논란’ 이후 처음으로 공개된 단체 사진이다. 그동안 제작진 측은 본방송 전 스튜디오 사진을 꾸준히 공개해 왔다. 특히 박나래는 해당 프로그램에 9년여간 고정 출연해왔던 터라, 그의 부재에 시선이 집중됐다.
한편 박나래는 최근 전 매니저들로부터 직장 내 괴롭힘과 특수상해 혐의 등으로 피소됐고, 불법 의료 행위와 회삿돈 횡령 의혹도 제기됐다. 이에 전 매니저들을 공갈미수 혐의로 맞고소한 그는 ‘주사 이모’ 논란과 관련해 “의사인 줄 알았다”고 해명하며, 사안이 정리될 때까지 활동을 중단하겠다고 밝혔다.
키는 소속사 SM엔터테인먼트를 통해 ‘주사 이모’에게 진료받은 사실을 인정했다. 소속사 측은 “키는 최근 이 씨의 의료 면허 논란을 통해 의사가 아니라는 사실을 처음 인지하고 매우 혼란스러워하고 있으며, 본인의 무지함을 깊이 반성하고 있다”며 “본 사안의 엄중함을 인식해 현재 예정된 일정 및 출연 중인 프로그램에서 하차하기로 결정했다”고 전했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
