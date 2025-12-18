박나래 해명때 말끝마다 ‘입 꾹’…어떤 비언어적 신호?

매니저 갑질과 불법 의료 행위 의혹에 휩싸인 방송인 박나래가 해명 영상을 공개했지만, 사과의 진정성과 자연스러움을 두고 또 다른 논란이 이어지고 있다. 해명 내용보다 말투와 표정, 비언어적 표현이 오히려 의혹을 키웠다는 분석까지 나왔다.
17일 스피치 분석을 다루는 유튜브 채널 ‘커뮤코드’에는 ‘말 끝마다 입을 닫는 이유(박나래 사과 영상)’라는 제목의 영상이 게시됐다. 해당 영상은 최근 공개된 박나래의 해명 영상을 토대로 발화 방식과 표정 변화를 세밀하게 짚었다.
앞서 박나래는 논란과 관련해 해명 영상을 올렸으나, 명확한 사과 표현이 담기지 않았다는 이유로 대중의 비판을 받았다. 커뮤코드는 특히 박나래가 문장마다 입을 꾹 다무는 습관적인 동작에 주목했다.
채널은 “자연스러운 말하기는 입이 열린 채로 호흡하고 다음 말로 이어간다”며 “박나래의 경우에는 말 끝 즉시 입술을 밀착한다. 이 패턴을 문장 단위 봉쇄라고 한다”라고 분석했다.
● 말 한마디가 손해로 이어질 상황에서 자연스럽지 않은 입모양
이 같은 화법은 말실수가 치명적인 상황에서 발언을 통제하려 할 때 자주 나타난다는 분석도 덧붙였다. 커뮤코드는 “말 한마디가 큰 손해로 이어질 수 있는 국면에서 리스크 관리를 극대화할 때 사용되는 반응”이라며, 감정 전달보다는 통제에 초점이 맞춰진 상태라고 해석했다.
박나래는 지난 16일 유튜브 채널 ‘백은영의 골든타임’을 통해 직접 해명에 나섰다. 그는 영상에서 “이 문제들로 인해 제가 하던 모든 프로그램에서 자진 하차했다. 저는 더 이상 제작진과 동료들에게 혼란이나 부담이 가지 않기를 바라는 마음에서 그런 선택을 했다”고 밝혔다.
박나래는 “현재 제기된 사안들에 대해서도 사실관계를 차분히 확인해야 할 부분들이 있어 법적 절차를 진행 중”이라며 “그 과정에서 추가적인 공개 발언이나 설명은 하지 않도록 하겠다. 이 사안은 개인적인 감정이나 관계의 문제가 아니라 공식적인 절차를 통해 객관적으로 확인되어야 할 문제라고 판단하고 있다”고 했다.
이어 “이 선택은 누군가를 비난하거나 책임을 따지기 위한 것이 아니라 감정과 개인적인 판단을 배제하고 절차에 맡겨 정리하기 위한 판단”이라고 했다.
박 나래는 끝으로 “현재 수많은 얘기들이 오가고 있지만 또 다른 누군가가 상처받거나 불필요한 논쟁으로 번지는 것은 제가 원하는 것이 아니다. 그래서 저는 당분간 모든 활동을 멈추고 이 사안을 정리하기 위해 집중하는 시간을 갖고자 한다”고 전했다.
이후 그는 해명 영상 공개 이후 추가 발언을 하지 않겠다는 입장을 별도로 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
