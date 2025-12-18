박나래 前남친도 고발당해…매니저 개인정보 불법수집 혐의

개그우먼 박나래의 전 남자친구가 매니저들의 개인정보를 불법 수집해 수사기관에 넘긴 혐의로 누리꾼으로부터 고발당했다.
17일 서울 용산경찰서는 박나래의 전 남자친구 A 씨의 개인정보보호법 위반 혐의 고발장을 접수했다.
A 씨는 박나래의 자택에서 도난 사건이 발생했던 지난 4월 박나래의 매니저들과 스타일리스트에게 이름, 주민등록번호, 주소 등 개인정보를 자필로 받아 간 뒤 경찰에 참고자료 형태로 제출했다는 의혹을 받는다.
매니저들은 A 씨가 근로계약서 작성을 이유로 개인정보를 받아 갔으나 몰래 도난 사건의 참고자료로 경찰에게 넘겼다는 입장이다.
이날 온라인 커뮤니티에는 관여자를 특정하기 위해 성명불상인 교사·방조 등 공범도 경찰에 함께 고발했다는 내용이 올라왔다.
한편 박나래는 매니저 갑질 의혹과 ‘주사 이모’ 등 불법 의료 행위 의혹 등을 받고 있다. 박나래의 전 매니저들은 박나래를 특수상해 등 혐의로 강남경찰서에 고소했다. 이에 박나래 측은 공갈 혐의로 용산경찰서에 맞고소했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
