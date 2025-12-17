무안국제공항 명칭 ‘김대중공항’으로…정부·전남 공동합의문

광주 軍·민간 공항 무안으로 통합 이전
수년간 답보 상태였던 광주 군·민간 공항의 무안 통합 이전 문제가 정부와 지자체 간 합의로 타결됐다. 무안국제공항 명칭을 ‘김대중공항’으로 정하는 방안도 합의문에 포함됐다.
17일 대통령실 주도로 열린 광주 군 공항 이전 6자 협의체 회의에서 정부와 광주시, 전남도, 무안군은 광주 군·민간 공항을 무안으로 통합 이전하는 데 합의하고 공동 합의문을 도출했다. 합의문에는 무안국제공항의 명칭을 김대중공항으로 변경하는 방안과 군 공항 이전에 따른 무안 지역 지원 내용이 담겼다.
정부와 광주시는 군 공항 이전에 따른 지역 발전과 주민 지원을 위해 총 1조 원 규모의 지원에 나서기로 했다. 광주시는 1500억 원을 부담하고, 나머지는 기부 대 양여 차액과 정부 지원·보조로 조성할 계획이다.
정부는 무안국제공항을 서남권 거점 공항으로 육성하기 위해 호남지방항공청 신설을 추진하고, 호남고속철도(KTX) 2단계 개통에 맞춰 광주공항 국내선을 무안공항으로 이전하기로 했다. 무안에는 국가 농업 인공지능 전환(AX) 플랫폼과 항공 유지·보수·정비(MRO) 산업 등 첨단산업 기반 조성도 추진된다.
이날 회의에는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 김용범 대통령실 정책실장, 안규백 국방부 장관, 강기정 광주시장, 김영록 전남도지사, 김산 무안군수 등이 참석했다. 군 공항 이전은 국방부의 예비 이전 후보지 발표와 무안 주민투표 등을 거쳐 최종 확정된다.
광주=이형주 기자 peneye09@donga.com
