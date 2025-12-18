마라톤 10년 뛴 40대 남성의 심장 상태 ‘□□’

마라톤은 심장 건강에 큰 악영향이 없는 것으로 나타났다. 사진=게티이미지코리아.
마라톤을 오래 뛰면 심장이 상할까. 많은 아마추어 마라토너가 품어온 이 의문에 대해, 10년 추적 연구가 내놓은 답은 예상과 달랐다. 결론부터 말하면 ‘정상’이다.

대부분의 운동은 건강에 좋다. 하지만 한꺼번에 42.195㎞를 3~5시간(아마추어 기준) 달리는 마라톤은 신체에 매우 큰 부담을 주는 고강도 스포츠다. 근육과 관절에도 미세 손상을 주지만 특히 심장에 큰 부하가 걸린다.

이전 연구에 따르면, 마라톤 직후 전반적인 심장 기능에 이상이 나타났으며 특히 폐로 혈액을 보내는 우심실의 혈액 배출 능력이 단기간 감소하는 것으로 나타났다. 기능은 얼마 안 가 회복됐다.

그러나 장기적 추적 연구가 거의 없어, 마라톤을 오랫동안 반복하면 심장에 부담이 쌓여 문제가 생기는 건 아닌지 우려 섞인 궁금증을 품은 마라토너가 많다.

실제 일부 연구자들은 장기간의 극심한 지구력 운동이 우심실에 불리한 구조적 변화(재형성)를 일으킬 수 있다는 가설을 제기하면서, 이를 ‘운동 유발 부정맥성 심근병증’과 유사한 상태로 설명하기도 한다.

이에 스위스, 독일, 미국의 연구진이 공동으로 10년간 일반 마라톤 참가자들의 심실 기능을 추적 관찰했다.

‘레크리에이션 마라톤 러너에서 심실 기능의 장기적 변화’(Long-Term Changes in Ventricular Function in Recreational Marathon Runners)라는 제목의 연구 결과는 미국 의사협회 학술지 심장학(JAMA Cardiology)에 최근 게재됐다.
연구진은 독일의 아마추어 남성 마라토너 30명(평균 나이 43세)을 모집해, 2009년 마라톤대회 2주 전, 완주 후 1시간 이내, 완주 1일과 3일 후, 그리고 완주 10년 후 각각 심장 상태를 평가했다.

그 결과, 취미 수준의 중년 남성 마라토너들은 마라톤 직후 일시적으로 심장 기능 변화가 나타났지만, 장기적으로는 심실 기능이 정상 범위 내에서 유지됐다.

경기 직후 폐로 혈액을 보내는 우심실의 박출률(심장의 펌프 기능이 얼마나 효율적인지를 나타내는 대표적인 지표)은 일시적으로 감소했으나 3일 이내 회복됐고, 10년 후에도 안정적으로 유지됐다. 구체적으로 살펴보면, 우심실 박출률은 경기 직후 중앙값 52.4%에서 47.6%로 유의미하게 감소했으며, 경기 1일째에는 50.7%로 감소 폭이 줄었다. 3일 만에 정상 수준으로 회복했으며 10년이 지난 후에도 정상 범위 안에 있었다.

산소를 혈액에 실어 온몸으로 보내는 역할을 하는 좌심실의 박출률과 이완 기능에서도 소폭의 변화가 관찰됐다. 하지만 정상 범위 내에 들어 있어 문제가 되지 않았다.

우심실과 좌심실의 박출률은 트로포닌 T(troponin T)의 농도와 3차원 심장 초음파 검사 등으로 평가했다. 트로포닌 T는 심근 괴사의 대표적 지표로 알려진 단백질이다. 다만 마라톤과 같은 극심한 운동 후에도 수치가 증가할 수 있는데, 이는 병적 손상과는 다르다.

연구진은 마라톤 직후 나타나는 트로포닌 T의 일시적 증가가 10년간의 지구력 훈련과 대회를 거친 뒤 우심실 박출률이나 좌심실 박출률의 변화와 연관이 없었다고 보고했다.

마라톤 달리기는 우심실 수축 기능의 급격하고 측정할 수 있는 저하를 유발했지만, 이는 일시적인 현상이었으며 대부분의 취미 수준 남성 마라토너에서 10년에 걸친 장기적인 우심실 기능 저하로 이어지지는 않았다는 설명.

다만 이 연구는 비교적 건강한 중년 남성 아마추어 마라토너를 대상으로 한 소규모 연구로, 엘리트 선수나 울트라 마라톤 같은 초장거리 대회 참가자, 여성에서도 같은 결과가 나올지는 불분명하다.

무엇보다 개인의 건강 상태와 훈련 강도와 심장에 미치는 영향이 달라질 수 있어 무리한 운동은 경계해야 한다.

관련 연구논문 주소: https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2842747

박해식 기자 pistols@donga.com
