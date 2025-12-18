‘전담재판부’ 반대 철회한 대법원…“무작위 배당” 마지노선 제시

민주당 법안 강행에 “예규 만들것” 선제조치
전담재판부 지정되면 기존 사건 재배당 가능
재판부 랜덤 지정…‘임명’ 주장 與 수용 의문
대법원이 내란·외환 의혹 전담재판부를 설치할 수 있도록 예규를 만들겠다고 18일 밝힌 것은 더불어민주당이 추진 중인 내란전담재판부 설치 법안의 위헌성을 피해갈 수 있는 사법부 차원의 해결책을 선제적으로 제시한 것으로 풀이된다.
여기에 더해 전담재판부로 지정되는 재판부가 기존에 담당하고 있던 사건을 다른 재판부로 재배당할 수 있도록 하는 파격적인 내용도 예규에 포함시켰다. 위헌 논란으로 재판이 지연되는 걸 막는 동시에 사실상 민주당의 전담재판부와 같은 형태로 신속하게 판결 선고를 내리겠다는 뜻이 반영된 것이다. 대법원 예규란 대법원이 재판부 배당 등 업무 기준을 마련하기 위해 정하는 내부 규칙이다. ● 대법원 “무작위 전산배당으로 전담재판부 구성”
대법원이 공개한 예규에 따르면 각급 법원은 형법상 내란·외환죄와 군형법상 반란죄 사건을 전담해 집중 심리하는 전담재판부를 설치할 수 있다. 각급 법원장이 판사회의와 법원 사무분담위원회 논의를 거쳐 전담재판부를 몇개까지 둘 것인지 정하는 것이다. 이후 법원은 다른 일반 사건과 마찬가지로 ‘무작위 전산배당’을 거치게 된다. 이렇게 사건을 배당받은 재판부는 다른 사건을 심리하지 않고 내란 외환 의혹 사건만 심리하는 전담재판부로 지정된다.
전담재판부가 기존에 맡았던 사건들은 판결 선고가 임박한 일부 기존 사건을 제외하면 원칙적으로 전부 다른 재판부로 넘기게 된다. 판결을 선고할 때까지 내란 외환 의혹과 관련이 없는 새 사건은 맡지 않게 된다. 법원 관계자는 “전담재판부가 특검법에 따라 (항소심의 경우) 3개월 안에 판결을 선고할 수 있도록 업무 부담을 최소화하는 차원”이라고 밝혔다.
대법원 예규는 법원이 ‘무작위 전산배당’으로 재판부를 결정한다는 점에서 추천위원이 재판부를 정하도록 한 민주당 법안과 차이가 있다. 민주당은 당초 법무부 장관과 헌법재판소장 등 사법부 외부의 추천위원이 전담재판부 판사를 추천토록 하는 법안을 발의했지만 “사법권 침해”라는 위헌 논란이 커지자 추천위원을 전국법관대표회의나 판사회의로 한정하고 대법원장이 대법관 회의를 거쳐 임명하도록 하는 안으로 수정하는 방안을 검토하고 있다. 대법원장과 대법관이 아닌 법관은 대법관회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명하도록 규정한 헌법 104조에 어긋나지 않도록 한다는 취지다. ● 윤석열-한덕수 재판은 전담재판부로…김건희 재판은 제외
대법원은 “국가적 중요사건에 대한 항소심이 본격 시작되기 전에 예규가 시행될 예정”이라고 밝혔다. 10일 이상 행정예고 기간을 거쳐 이르면 이달 말부터 예규가 시행되면 형법상 내란 및 외환 혐의나 군형법상 반란 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령 등 관련자들의 항소심 재판은 서울고법 전담재판부에 맡겨질 것으로 보인다. 다만 김건희 여사 등 내란 혐의와 관련이 없는 사건은 전담재판부 대신 기존 형사재판 절차대로 진행될 예정이다. 채 상병 특검이 기소한 윤 전 대통령 관련 사건도 마찬가지다.
다만 군사법원에서 1심 재판을 받고 있는 곽종근 여인형 이진우 문상호 전 사령관 등의 항소심 사건은 서울고법 전담재판부에서 심리하게 된다. 대법원 관계자는 “내란 특검이 기소한 사건은 사실상 전담재판부에서 심리하게 될 것으로 보인다”며 “내란 외환 죄목으로 기소되지 않더라도 ‘관련 사건’인 경우 재판부 협의를 거쳐 전담재판부에 배당될 수 있다”고 설명했다.
대법원이 특정 사건을 심리할 전담재판부를 꾸리기 위해 예규까지 신설한 것은 이례적인 일이다. 앞서 법원은 ‘국정농단 의혹’으로 박근혜 전 대통령과 ‘비선실세’ 최순실 씨, 박근혜 정부 고위 관계자들이 재판을 받을 당시 재판부의 부담을 덜어주기 위해 새로운 사건 배당을 일시 중지한 적은 있었지만, 기존 사건까지 다른 재판부에 맡기는 ‘전담재판부’를 꾸리지는 않았다.
대법원은 전담재판부 구성에 필요한 인력을 보강하기 위해 서울고법에 법관 6명과 재판연구원을 추가 배치하는 안도 검토하고 있다. 증원 규모는 올 2월 시행되는 법관 정기인사 전후로 최종 결정될 전망이다.
댓글 0