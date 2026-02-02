70대 행인 오토바이로 치고 도주한 30대 배달기사

경찰. 게티이미지뱅크
오토바이로 70대 보행자를 들이받고 달아난 배달기사가 붙잡혔다.

부산 북부경찰서는 2일 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의로 30대 남성 A 씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.

A 씨는 지난달 2일 오후 7시 17분경 부산 북구 덕천동의 한 주택가 골목에서 70대 여성 B 씨를 오토바이로 치고 도주한 혐의를 받는다.

이 사고로 B 씨는 머리를 강하게 부딪쳐 의식을 잃었다. 다행히 인근을 지나던 20대 여성이 B 씨를 발견하고 병원으로 이송했다.

경찰은 사건 발생 이후 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상으로 A 씨의 동선 등을 파악해 지난달 14일 검거한 것으로 전해졌다.

한편 경찰은 B 씨를 신속히 구조한 20대 여성에게 감사장을 수여할 예정이다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
