사회
70대 행인 오토바이로 치고 도주한 30대 배달기사
동아일보
업데이트
2026-02-02 13:22
2026년 2월 2일 13시 22분
입력
2026-02-02 13:19
2026년 2월 2일 13시 19분
최재호 기자
경찰. 게티이미지뱅크
오토바이로 70대 보행자를 들이받고 달아난 배달기사가 붙잡혔다.
부산 북부경찰서는 2일 특정범죄가중처벌법상 도주치상 혐의로 30대 남성 A 씨를 불구속 송치했다고 밝혔다.
A 씨는 지난달 2일 오후 7시 17분경 부산 북구 덕천동의 한 주택가 골목에서 70대 여성 B 씨를 오토바이로 치고 도주한 혐의를 받는다.
이 사고로 B 씨는 머리를 강하게 부딪쳐 의식을 잃었다. 다행히 인근을 지나던 20대 여성이 B 씨를 발견하고 병원으로 이송했다.
경찰은 사건 발생 이후 주변 폐쇄회로(CC)TV 영상으로 A 씨의 동선 등을 파악해 지난달 14일 검거한 것으로 전해졌다.
한편 경찰은 B 씨를 신속히 구조한 20대 여성에게 감사장을 수여할 예정이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
© dongA.com All rights reserved.
많이 본
댓글 순
1
마약밀수 총책 잡았더니, 전직 프로야구 선수였다
2
[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해
3
이언주, 정청래 면전서 “2,3인자가 대권욕망 표출…민주당 주류교체 시도”
4
“아가야 행복해야 해”…홈캠 속 산후 도우미 작별 인사에 ‘뭉클’
5
“태국서 감금” 한밤중 걸려온 아들 전화…어머니 신고로 극적 구조
6
코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도
7
오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”
8
“합당 멈춰라” “당무개입 말라”… 김민석-정청래 당권다툼 전초전
9
[사설]양승태 47개 혐의 중 2개 유죄… 법원도, 검찰도 부끄러운 일
10
[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라
1
집값 잡기 이번엔 다르다는 李 “계곡 정비보다 훨씬 쉽다”
2
[김승련 칼럼]‘한동훈 배신자’ 논란, 뜨겁게 붙으라
3
[단독] “앞니 3개 부러지고 피범벅” 韓관광객 日서 집단폭행 당해
4
오세훈 “‘장동혁 디스카운트’에 지선 패할까 속이 숯검댕이”
5
국힘 “李, 호통 정치에 푹 빠진듯…분당 똘똘한 한채부터 팔라”
6
코스피, 장중 5000선 깨졌다…매도 사이드카 발동도
7
한병도 “한동훈 토크콘서트는 ‘티켓 장사’”…韓 “1원도 안 가져가”
8
李 “유치원생처럼 못 알아들어”…부동산 비판한 국힘에 한밤 반박
9
李 “설탕부담금, 어려운 문제일수록 토론해야”
10
‘R석 7만9000원’ 한동훈 토크콘서트…한병도 “해괴한 정치”
트렌드뉴스
