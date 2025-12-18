입짧은햇님까지 번졌다…“박나래 ‘주사이모’에게 약 받고 링거 맞아”

햇님 “A씨 병원서 붓기약 받은 적 있어…다이어트약·링거, 관계없는 일”
먹방 유튜버 입짧은햇님(본명 김미경)이 방송인 박나래의 ‘주사이모’로 불린 A씨로부터 불법 진료를 받았다는 의혹이 제기됐다. 다이어트약 복용과 링거 투여 정황이 담긴 메시지가 공개되면서, 연예계와 유튜브 업계를 둘러싼 불법 의료 논란이 확산되는 모양새다.
18일 연예매체 디스패치는 “입짧은햇님 역시 불법으로 약을 전달받고 링거를 맞은 것으로 의심된다”고 보도했다. 해당 보도에 따르면 A씨는 박나래 측에 다이어트약을 전달하며 입짧은햇님의 사례를 반복적으로 언급한 것으로 전해졌다.
이 매체가 공개한 A씨의 메시지에는 “햇님이는 3번 먹는다고. 심하게 먹는 날에는 4번도 먹어. 햇님이 가끔 다시 99키로로 가는 꿈까지 꾼대. 그렇게 먹고 60키로대를 유지하는 것도 노력이야”라는 내용이 담겼다.
또 주사이모는 박나래 매니저에게 “햇님이 다이어트의 비결은 내 약”이라며 “햇님이 내 약을 먹고 30㎏을 뺐다”고 약의 효능을 수차례 강조한 것으로 알려졌다.
입짧은햇님은 주사이모의 전달책 역할도 했다고 전해졌다. A씨가 입짧은햇님에게 약을 맡기면 그의 매니저가 해당 약을 박나래 매니저에게 대신 전하는 방식이었다는 설명이다.
이와 함께 입짧은햇님 역시 박나래가 체형 관리 목적으로 이용한 것으로 알려진 ‘OO쉐이프’라는 고주파 자극기를 사용했을 가능성도 제기됐다.
A씨로부터 불법 진료를 받았다는 의혹이 제기된 박나래와 키, 입짧은햇님은 tvN 예능 프로그램 ‘놀라운 토요일’에 함께 출연한 바 있다. 박나래와 키는 A씨에게 진료를 받은 사실을 인정한 반면, 입짧은햇님은 의혹을 부인했다.
입짧은햇님은 “A씨가 근무하던 병원에서 붓기약을 받은 적은 있으나, 다이어트약이나 링거와는 무관하다”는 입장을 밝힌 것으로 전해졌다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0