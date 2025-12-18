‘흑백요리사2’ 선재스님 가족사 재조명…조카가 비투비 이창섭

넷플릭스 예능 프로그램 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’에 출연한 사찰음식 명장 선재스님의 뜻밖의 가족사가 다시 주목받고 있다. 선재스님의 조카가 그룹 비투비 멤버 이창섭이라는 사실이 알려지며 시청자들의 관심이 이어지고 있다.
16일 공개된 ‘흑백요리사2’에는 대한민국 1호 사찰음식 명장으로 알려진 선재스님이 출연해 깊은 인상을 남겼다. 선재스님은 2라운드 1 대 1 흑백 대결에서 두 번째 주자로 등장해 ‘흑수저’ 뉴욕곰탕 셰프와 맞붙었다.
선재스님은 전날 열린 제작발표회에서 출연 소감을 전하며 “일상적인 삶 자체가 수행이다. 고민 끝에 출연을 결정했고, 90명의 수행자를 만난다는 마음으로 임했다”고 밝힌 바 있다.
이 같은 행보와 함께 선재스님의 과거 발언도 다시 회자되고 있다. 선재스님은 2017년 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘세모방’에 심사위원으로 출연해 “내 조카가 가수”라고 언급한 바 있다.
이후 해당 조카가 그룹 비투비의 리드보컬 이창섭이라는 사실이 알려지며 시청자들에게 적잖은 놀라움을 안겼다. 수행자의 길을 걷는 사찰음식 명장과 아이돌 가수라는 전혀 다른 영역에서 활동하는 가족 관계가 색다른 화제를 모은 것이다.
온라인에서는 “의외의 조합이다” “각자의 자리에서 최선을 다하는 모습이 인상적”이라는 반응과 함께, 선재스님의 출연을 계기로 사찰음식과 수행 문화에 대한 관심이 높아지고 있다는 평가도 나온다.
