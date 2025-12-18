‘아이유 땡큐’…김태원 “리메이크 후 저작권료 1억 들어와”

가수 김태원이 아이유 덕분에 저작권료 1억 원을 벌었다고 밝혀 화제를 모았다.
17일 방송된 MBC 예능프로그램 ‘라디오스타’에는 김태원, 이필모, 김용명, 심자윤이 게스트로 출연했다.
이날 방송에서 김태원은 아이유가 2002년 발표된 부활의 히트곡 ‘네버 엔딩 스토리(Never Ending Story)’를 리메이크했던 당시를 떠올렸다. 그는 “아이유한테 먼저 연락이 왔다. 아이유는 천재성이 있는 친구라 흔쾌히 허락했다”고 말했다.
이어 “그런데 그 곡이 그렇게 하루아침에 확 뜰 줄 몰랐다. 그때 ‘역시 아이유는 슈퍼스타구나. 이 친구는 더 잘 돼야겠구나’라고 생각했다”고 칭찬했다.
김태원은 저작권료로 한 번에 1억 원을 번 적도 있었다고 밝혔다. 김구라가 “‘네버 엔딩 스토리’가 잘됐을 때 아니냐”고 추측하자 김태원은 “그때도 그렇고, 아이유가 리메이크했을 때 그랬다”고 말해 눈길을 끌었다.
김구라가 “분기에 그렇게 들어오는 거냐”고 묻자 김태원은 “맞다. 넉 달에 한 번”이라고 설명했다. 이어 “오래된 팀의 음악이 다시 한번 불릴 수 있다는 것만으로도 영광”이라고 소회를 전했다.
또한 김태원은 후배 가수들의 리메이크 가운데 인상 깊었던 사례로, 자신이 작곡한 도원경의 ‘다시 사랑한다면’을 김필이 재해석한 무대를 꼽았다. 그러면서 저작권협회에 등록된 곡만 300곡이 넘는다고 덧붙여 모두를 놀라게 했다.
