역세권 쓰리룸이 2800만원?…“곰팡이 3000마리 거주” 매물 논란[e글e글]

중고거래 플랫폼에 ‘역세권 쓰리룸 빌라’를 2800만 원에 매매한다는 글이 올라와 온라인에서 화제가 되고 있다. 사진으로 공개된 주택 내부가 곰팡이로 심각하게 훼손된 모습이어서, 가격을 둘러싼 갑론을박이 이어지고 있다.
18일 SNS와 온라인 커뮤니티에는 최근 당근마켓에 올라온 부동산 거래 게시물이 공유됐다. 글 작성자는 “2800만 원에 역세권 쓰리룸 구옥 빌라 매매, 곰팡이 3000마리 거주 중”이라는 다소 자조적인 설명과 함께 매물 사진을 공개했다.
● 빌라 내부, 곰팡이 심하게 번져 변색…바닥도 다 뜯어져있어
사진 속 빌라는 내부 벽면 곳곳이 곰팡이로 검게 변색돼 있었고, 바닥 역시 심하게 들떠 훼손된 상태였다. 전반적인 관리 상태가 좋지 않은 것이 한눈에 드러나는 모습이었다.
글 작성자 또한 건물 내부 상태가 엉망이라는 것을 잘 아는지 “내부 수리 잘하시는 분이 매수해 달라”고 당부했다.
해당 빌라는 인천 부평의 역세권에 위치한 것으로 전해졌다. 매물 설명에는 방 3개 구조와 교통 접근성이 장점으로 올라와 있었다.
매물을 본 누리꾼들은 갑론을박을 펼쳤다. 매수해도 되겠다는 누리꾼들은 “전체 리모델링을 생각한다면 괜찮은 것 같다”, “가격이 저렴하기 때문에 상태 안 좋은 건 어느 정도 감안해야 한다”, “곰팡이 제거작업과 리모델링급 도배를 하면 괜찮을 것 같다” 등의 반응을 보였다.
반대 의견을 제시한 누리꾼들은 “곰팡이 상태를 보면 제거를 해도 어디에서 튀어나와서 또 다시 덮을 것 같다”, “리모델링 비용으로 근처 신축빌라를 사는게 좋겠다”, “상상이 안간다” 등의 반응을 보이기도 했다.
해당 게시물은 하루 만에 조회 수 200만 회를 넘기며 큰 관심을 모았다. 초저가 매물과 열악한 주거 환경이 맞물리며, 부동산 시장의 현실을 보여주는 사례로 회자되고 있다.
