‘월드컵 4강 주역’ 송종국 딸 송지아, 삼천리 골프단 입단

삼천리 스포츠단은 18일 “송지아, 김민주, 홍진영 선수와 후원 계약을 했다. 새롭게 영입해 전력을 강화했다”며 “각기 다른 커리어와 강점을 지닌 세 선수는 삼천리 스포츠단의 파란 모자를 쓰고 2026 시즌 새로운 도전에 나선다”고 발표했다.
송지아는 한일월드컵 4강 신화의 주역 중 하나인 송종국의 딸이다. 골프 선수로 자란 송지아는 올해 한국여자프로골프(KLPGA) 점프(3부) 투어에서 상금 순위 10위에 올라 정회원 자격을 얻었다.
스포츠단은 “솔라고 점프투어 9차전 8위, 10차전 4위 등 두각을 나타내며 빠른 성장세를 보였고 이를 바탕으로 드림투어 출전 시드권을 확보하며 가능성을 입증했다”며 “탄탄한 기본기와 안정적인 경기운영능력이 송지아 프로의 강점”이라고 소개했다.
김민주는 2020년 KLPGA 입회 이후 꾸준한 상승세를 이어온 선수다. 올해 iM금융오픈에서 생애 첫 우승을 기록했고, 하이원리조트 여자오픈 준우승을 비롯해 SK쉴더스·SK텔레콤 챔피언십 2023 3위 등 다수의 상위권 성적을 거두며 경쟁력을 입증했다.
홍진영은 2018년 KLPGA 입회 후 드림투어와 정규투어를 거치며 경기 경험을 쌓았다. 올해 총 26차례 컷 통과와 함께 덕신EPC 챔피언십 5위, OK저축은행 읏맨 오픈 9위, 동부건설·한국토지신탁 챔피언십 4위 등 세 차례 톱 10에 진입했다. KPGA 8대 회장 홍덕산 프로, KPGA 홍명국 프로로 이어지는 골프 명문가 출신 선수로도 잘 알려져 있다.
