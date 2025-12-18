‘신체접촉’ 논란에 자격정지 김완기 감독, “억울하다” 재심 신청

2025 인천 국제마라톤 대회에서 소속팀 선수에게 불필요한 신체접촉을 했다는 논란에 휩싸여 중징계를 받았던 김완기 강원 삼척시청 육상팀 감독이 재심을 신청했다.
18일 강원도체육회 등에 따르면 김 감독은 전날 강원도체육회에 재심 신청서를 제출했다. 김 감독이 재심을 신청함에 따라 강원도체육회는 60일 이내에 스포츠공정위원회를 열어 관련 결정을 내려야 한다.
앞서 삼척시체육회는 이달 10일 스포츠공정위를 열고 김 감독에 대해 직무태만, 직권남용, 인권침해, 괴롭힘을 이유로 자격정지 1년 6개월 징계를 의결했다.
김 감독은 지난달 23일 열린 ‘2025 인천마라톤’ 대회에서 소속팀 이수민 선수가 결승선을 통과한 직후 타올을 덮어주는 과정에서 부적절한 신체 접촉을 했다는 논란에 휩싸였다. 당시 이 선수는 얼굴을 찡그리며 자신의 상체를 감싼 김 감독의 손을 강하게 뿌리쳤고, 이 모습은 중계화면에 고스란히 잡혔다. 일부 시청자는 “손이 허리 아래로 들어갔다”는 등 성추행 의혹을 제기하기도 했다.
이 선수는 이와 관련해 지난달 25일 자신의 인스타그램에 “문제의 본질은 성적 의도 여부가 아니라 골인 직후 강한 신체 접촉으로 극심한 통증을 느꼈다는 점”이라면서 “통증과 받아들이기 어려운 (감독의) 행동으로 큰 충격을 받았다”고 했다.
이후 이 선수 등 육상팀 전현직 선수 5명은 스포츠공정위에 김 감독의 평소 소통 방식과 언행, 대회 준비 과정에서의 문제 등이 담긴 진정서를 제출했다. 성추행과 부적절한 신체 접촉 등의 내용은 담기지 않았다.
김 감독은 징계 만료시까지 선수, 지도자, 심판, 선수 관리 담당자, 단체 임원 등 체육계 관련 활동을 할 수 없다. 김 감독은 한 언론을 통해 억울함을 호소하며 재심 청구를 예고했다. 그는 “내가 화가 나는 부분은 이번 사태가 불거져서 팀과 시에 피해를 주는 것 같아서 조용히 떠나겠다고 말했는데, 지금 보니 내가 너무 일방적으로 당한 것”이라며 “너무 억울하다. 내 입장에서는 조용히 떠날 수가 없다. 재심 청구하고, 변호사도 선임할 예정”이라고 했다.
