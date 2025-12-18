72세 맞아?…보디빌딩 대회 근육질 할머니에 ‘깜짝’

대만의 한 할머니가 보디빌딩 대회에서 비키니를 입고 탄탄한 근육질 몸매를 선보여 온라인상에서 화제를 모으고 있다.
17일(현지 시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 ‘보디빌딩 할머니’로 불리는 타이베이 출신 린 수이쯔(72)는 최근 2025년 대통령배 보디빌딩·피트니스 선수권 대회 무대에 올랐다.
다섯 명의 손주를 둔 린은 70세 이상 부문에 출전해 탄탄한 체격과 선명한 근육 라인, 자신감 넘치는 미소로 심사위원과 관객들의 시선을 사로잡았다.
린은 보디빌딩 선수로 활동하기 전 타이베이 민생 커뮤니티 센터에서 수년간 당뇨병 교육자로 근무했다. 그는 환자들에게 식이요법과 운동을 통해 고혈압과 당뇨병을 관리하는 방법을 조언했지만, 많은 환자들이 시간 부족을 이유로 실천에 어려움을 겪는 모습을 보며 직접 행동에 나서기로 결심했다.
69세의 나이에 웨이트 트레이닝을 시작한 린은 2023년 전국 보디빌싱 선수권 대회에서 3위를 차지했다. 이듬해 대만 피트니스 협회(TBFA) 선수권 대회에서는 2위에 올랐다.
가족들은 린의 변화를 보고 크게 놀랐다. 린은 “한번은 손자와 함께 샤워하던 중 손자가 내 모습을 보고 ‘무적의 원더우먼’이라고 외쳤다”고 회상했다.
심장 전문의인 린의 남편은 아내의 운동 열정을 적극 응원하고 있다. 그는 “규칙적인 운동 습관을 기르는 것은 매우 중요하다”며 “특히 고혈압, 고혈당, 고콜레스테롤, 당뇨병으로 고생하는 사람들이 많은 대만에서는 더욱 그렇다”고 강조했다.
린의 동안과 건강 비결은 꾸준함이다. 그는 평일 아침마다 한 시간씩 웨이트 트레이닝을 하고, 탄수화물 섭취를 줄인 자연식 위주의 식단을 유지한다. 여기에 요가, 사교댄스, 그림 그리기 등 다양한 활동을 병행하며 활발한 생활을 이어가고 있다. 린은 “나이가 들어도 요양원에서 사람들에게 그림 그리기, 춤추기, 역도 등을 가르칠 수 있으면 좋겠다”고 말했다.
린의 도전에 누리꾼들도 찬사를 보냈다. 한 누리꾼은 “최소 20년은 더 젊어보인다. 땀이야말로 최고의 노화 방지 세럼”이라고 했다. 또 다른 누리꾼은 “린의 손자는 ‘우리 할머니는 너보다 강해’라고 자랑스럽게 말할 수 있을 것”이라고 말했다.
