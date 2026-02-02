‘인생 역전’은 옛말…로또 1등 실수령액 14억 수준

작년 판매액 6조 첫 돌파…1등 당첨금은 최저
지난해 로또복권이 6조 원어치 넘게 팔리면서 역대 최대 판매액을 경신했다.
2일 복권 수탁 판매자인 동행복권에 따르면 지난해 로또 판매액은 6조2100억 원으로 집계됐다. 이는 동행복권의 회차별 판매액을 추첨일 기준으로 합한 것으로 기획예산처 복권위원회가 공식 산정하는 통계와는 일부 차이가 있다.
2002년 12월 로또가 처음 판매된 뒤 연간 판매액이 6조 원을 넘긴 건 이번이 처음이다. 복권위원회의 공식 통계 기준으로 2024년 판매액은 5조9562억 원이었다.
회차별 판매액 기준으로 계산한 지난해 로또 1등의 평균 당첨금은 20억6000만 원이었다. 판매 첫해인 2002년(10억 원)을 제외하면 역대 최저 수준이다. 세금을 제외한 실수령액은 약 14억 원 수준으로 예상된다. 로또 판매액은 매년 증가하는 추세지만 판매액의 일정 비율이 당첨금으로 분배되기 때문에 많이 팔릴수록 당첨자도 늘어 1인당 당첨금이 줄어든다.
지난달 말까지 누적된 로또 1등 당첨자는 1만153명으로 1만 명을 넘어섰다. 이들이 받아간 당첨금은 총 20조4714억8785만 원이다.
세종=주애진 기자 jaj@donga.com
