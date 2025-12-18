李 “모르는데 아는척, 허위 보고하면 비난 받아야”

이재명 대통령이 18일 서울 용산구 국방부에서 열린 국방부·국가보훈부 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.18. 뉴시스
이재명 대통령이 18일 생중계 업무보고에서 “수없이 강조하지만 모를 수 있다”며 “모르는 데 아는 척 하거나 허위 보고를 하면 위험을 초래할 수 있기에 비난받을 일”이라고 했다.

이 대통령은 이날 오후 용산구 국방부에서 열린 국방부·방위사업청·병무청·국가보훈부 업무보고 모두발언에서 “업무보고를 하다보면 전국민이 지켜보니까 스트레스가 많을텐데 스트레스를 받지 말고 있는대로 보고하라”면서 이같이 말했다. 이 대통령은 “모르는 게 자랑은 아니지만 비난받을 일도 아니다”라며 “모른다고 비난하지 않을테니 편하게 말씀하시라”고 했다.

이 대통령은 12·3 비상계엄 사태를 언급하기도 했다. 그는 “잠시 우리사회 혼란이 있었지만 군이 대체적으로 제자리를 잘 지켜주고 국민과 국가에 대한 충성을 제대로 이행해줘서 오늘의 대한민국이 있다고 생각한다”며 “혼란스러운 점이 또 있기는 하지만 이러한 과정도 더 나은 미래를 위한 토대가 될 수 있다는 생각으로 새로운 마음으로 새롭게 시작하면 좋겠다”고 했다.

조혜선 기자 hs87cho@donga.com
