세진중공업, 베트남에 신규 공장 세운다

세진중공업이 베트남 카인호아성 산업단지에 신규 부지를 확보하며 아시아 초대형 생산기지로 도약을 본격화한다. HD현대그룹의 동남아 진출 가속화 흐름에 전략적으로 대응하고 아시아 전역과 중동 지역을 아우르는 생산 허브 구축에 나서겠다는 것이다.
세진중공업은 베트남 카인호아성 닌트이 산업단지 입주 계약을 체결했다고 14일 밝혔다. 이 산업단지는 HD현대중공업 자회사인 HD현대베트남조선(HVS)과 물류 접근성이 뛰어난 핵심 거점으로 꼽힌다.
최근 한국 조선업은 고부가가치 선종 중심의 수주 증가와 함께 동남아 지역으로의 생산 아웃소싱이 늘고 있다. 중국 대비 원가 경쟁력 확보를 위한 차원이다. 특히 HD현대그룹은 베트남, 필리핀, 인도 등 해외 생산기지 확장 전략을 진행하고 있다. 이에 맞춰 세진중공업은 핵심 기자재를 안정적으로 공급하기 위해 이번에 신규 생산기지 확보에 나선 것이다. 세진중공업은 이번 계약을 계기로 베트남을 넘어 필리핀과 인도 등 아시아 전역과 중동까지 아우르는 생산 허브 구축을 추진할 계획이다. 조선 3사의 대규모 수주 랠리와 글로벌 친환경 선박 시장 확대가 맞물리면서 동남아 현지 공장의 중요성은 더욱 높아질 것으로 예상된다는 게 업체의 설명이다.
이번 투자로 세진중공업은 울산 본사와 베트남 생산기지를 잇는 2축 글로벌 체계를 갖추게 된다. 베트남 생산량을 현재의 3배 이상으로 확대하는 것을 1차 목표로 하고 있다. 세진중공업 관계자는 “닌트이 산업단지 투자는 세진중공업의 글로벌 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 결정적 계기”라며 “고객사의 생산 전략 변화에 신속하게 대응하고 그룹 전체의 해외 매출 비중을 획기적으로 확대할 것”이라고 강조했다.
