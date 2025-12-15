모친 살해 20대 아들, 가족에 할말 묻자 “제가 멍청해서”

어머니를 무차별 폭행해 숨지게 한 20대 이 모씨가 15일 오전 서울 양천구 서울남부지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 2025.12.15/뉴스1

A 씨는 사건 당시 부친의 신고를 받고 출동한 경찰에게 체포됐다. A 씨는 올 3월 흉기를 소지한 상태로 발견돼 응급 입원 조치된 적이 있는 것으로 알려졌다.