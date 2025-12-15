모친 살해 20대 아들, 가족에 할말 묻자 “제가 멍청해서”

서울 구로구 자택에서 모친을 살해한 혐의로 붙잡힌 20대 남성이 15일 구속 심사를 받기 위해 법원에 출석했다.
서울남부지법은 15일 존속살해 혐의를 받는 20대 A 씨에 대한 영장실질심사를 열었다. A 씨는 13일 오후 6시경 구로동 자택에서 둔기, 흉기로 50대 모친을 공격해 숨지게 한 혐의를 받고 있다.
A 씨는 법원에 출석하면서 ‘혐의를 인정하느냐’라는 기자들의 물음에 “네”라고 짧게 답했다. ‘남은 가족에게 할 말 없느냐’는 질문엔 “제가 멍청해서”라고 말했다.
A 씨는 사건 당시 부친의 신고를 받고 출동한 경찰에게 체포됐다. A 씨는 올 3월 흉기를 소지한 상태로 발견돼 응급 입원 조치된 적이 있는 것으로 알려졌다.
경찰은 국립과학수사연구원에 피해자의 부검을 의뢰하고 자세한 사건 경위 등을 조사 중이다. A 씨의 구속 여부는 이르면 이날 오후 결정될 것으로 예상된다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
