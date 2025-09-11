전문대 수시 입학상담도 AI 시대… 부천대, 생성형 챗봇 ‘몽당AI’ 도입

모집요강 상담·합격 가능 성적 확인도 AI가 안내
부천대학교(총장 한정석)가 생성형 AI 기반 안내 챗봇 서비스 몽당AI를 공식 오픈했다고 11일 밝혔다.
이번에 도입된 AI 챗봇 몽당AI는 대학교 입학홍보처의 입학상담 업무를 본격적으로 디지털 전환했다는 점에서 주목받고 있다.
부천대학교 입학홍보처 홈페이지에 탑재된 AI챗봇은 △전형별 입시 요강 △전년도 입시 결과 △지원 자격 및 조건 △모집 일정 등 입학 관련 핵심 정보를 실시간으로 안내한다.
예비 수험생은 물론 학부모와 교사들도 별도의 탐색 과정 없이 대화형 인터페이스를 통해 원하는 정보를 빠르게 얻을 수 있다.
기존 키워드 검색이나 FAQ 기반 챗봇과 달리 ‘몽당AI’는 최신 LLM(대규모 언어모델)과 마인드로직(대표 김진욱)의 RAG(검색증강생성) 기술을 접목해 자연어 질문을 이해하고 정확한 답변을 제공한다.
또한 모든 답변에는 출처와 링크가 함께 제공돼 사용자가 신뢰성 높은 정보를 확인할 수 있도록 했다.
약 100개 언어를 지원하는 다국어 기능이 기본 탑재돼 있어 외국인 수험생이 한국어뿐 아니라 영어·중국어·일본어·베트남어 등 자신이 질문한 언어로 답변을 받을 수 있다. 이를 통해 유학생 지원자도 동일한 수준의 정보 접근성과 편의성을 확보하게 된다고 학교 측은 전했다.
아울러 입학홍보처 담당자의 별도 업무 투입 없이 매일 자동으로 업데이트된 최신 정보를 반영해 답변할 수 있는 것이 강점이다.
이를 통해 입학홍보처는 반복적인 민원 응대를 줄이고, 수험생은 24시간 언제든 정확한 정보를 제공받을 것으로 기대하고 있다.
부천대학교 관계자는 “이번 입시부터 ‘몽당 AI’를 활용해 도움 받기를 바란다. 입학 업무는 수험생과 학부모의 문의가 가장 많은 영역 중 하나”라며 “이번 AI챗봇 도입을 통해 응답 품질과 편의성을 높여 민원 부담을 크게 줄이고, 나아가 입학 행정의 AI 전환 기반을 마련하게 됐다”고 말했다.
부천대학교 입학홍보처 ‘몽당AI’ 챗봇은 현재 베타 운영을 마치고 정식 서비스에 들어갔으며, 향후 기능 고도화를 통해 더 다양한 서비스로 발전시켜 나갈 계획이다.
한편 부천대학교는 입학안내 AI 챗봇 ‘몽당AI’와 함께 수시 1차 모집을 시작했다. 2026학년도 수시 1차 신입생 모집 원서접수는 지난 8일부터 오는 30일까지 진행되며 학과에 따라 오는 10월 24일부터 26일까지 면접을 진행한다.
최용석 기자 duck8@donga.com
