北김여정 손에 ‘폴더블폰’ 포착…중국 기업 제품 추정

크게보기 북한 노동당 기관지 노동신문은 13일 구성시 병원 준공식이 김정은 당 총비서의 참석하에 진행됐다고 14일 보도했다. 김여정 노동당 부부장이 폴더블폰을 손에 쥐고 있는 모습이 포착됐다. 평양 노동신문=뉴스1

북한 김여정 노동당 부부장이 화면을 접었다가 펼 수 있는 형태의 휴대전화인 ‘폴더블폰’을 사용하는 모습이 포착됐다.