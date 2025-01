사진제공=웨이크원, 클렙엔터테인먼트

10일 케플러의 소속사 웨이크원, 클렙엔터테인먼트에 따르면 샤오팅이 다시 케플러에 합류하며 완전체 활동에 나서게 됐다.샤오팅은 최근 중국 소속사와의 전속 계약이 만료돼 웨이크원, 클렙엔터테인먼트와 향후 활동에 대해 적극적으로 논의를 해왔다. 무엇보다 본인의 강력한 의지와 케플러 소속사의 적극적인 지원 하에 케플러 멤버로 곧바로 합류하게 됐다.케플러는 지난해 미니 6집 앨범 ‘티피-탭’(TIPI-TAP)로 음악부터 스타일까지 모든 분야에서 완벽 업그레이드됐다는 호평을 받으며 활동을 펼쳤다.한편 케플러는 오는 2월 15일과 16일에는 서울 성신여대 운정그린캠퍼스 대강당에서 ‘2025 케플러 팬콘 투어 비욘드 더 스타 인 서울’(2025 Kep1er FAN CON TOUR BEYOND THE STAR in SEOUL)을 열고 첫 번째 글로벌 팬콘 투어에 돌입한다.(서울=뉴스1)