희망조약돌, 삼쩜삼과 자립준비청년 겨울이불세트 지원사업 진행

NGO단체 희망조약돌이 세무 도움 서비스 삼쩜삼과 함께 자립준비청년을 위한 겨울이불세트 지원사업을 진행했다고 15일 밝혔다.
이번 사업은 청년들이 자립을 시작하는 겨울철에 기본적인 생활 환경을 안정적으로 갖추도록 지원하는 데 초점을 맞췄다. 희망조약돌과 삼쩜삼은 이불, 이불커버, 베개커버, 이불가방으로 구성된 필수 침구 세트를 전달했다.
양사는 단순한 물질적 지원을 넘어, 사회의 지속적인 관심과 연대감이 이들의 안정적인 홀로서기에 필수적이라는 취지 아래 본 사업을 추진했다.
삼쩜삼 관계자는 “이번 지원으로 홀로서기를 본격화한 자립준비청년들이 추운 겨울에도 조금이나마 따스한 온기를 느꼈으면 좋겠다”라며 “앞으로도 희망조약돌과 함께 실질적인 도움이 되는 나눔 활동을 이어가겠다”라고 전했다.
이재원 희망조약돌 이사장은 “경제적 어려움으로 힘든 겨울을 보내는 자립준비청년들에게 이번 지원이 든든한 힘이 되기를 기대한다”라며 “희망조약돌은 앞으로도 기업들과 협력하여 자립준비청년들이 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 다양한 지원책을 강구하겠다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
