백산헤리티지 김남희 대표, ‘2025 자랑스러운 한국인 대상’ 수상

㈜백산헤리티지 김남희 대표가 문경시 국가유산을 활용한 문화콘텐츠 개발과 전통 도예문화의 연구·보존 및 가치 전승에 기여한 공로로 ‘2025 자랑스러운 한국인 대상’을 수상했다.
김 대표는 국가무형유산 사기장 백산 김정옥 선생의 딸로, 문경에서 성장해 고려대학교 대학원에서 미술사 석사학위를 취득했다. 학위 과정 중 조부 김운희 사기장이 조선시대 사옹원 분원에서 활동했던 기록 ‘하재일기’를 발굴해 학계에 소개했다.
김 대표는 △전수관 활성화 사업 △지역 국가유산 교육사업 △생생국가유산 사업 등을 기획해 문경시 국가유산 관광 활성화를 이끌었다. 해당 사업은 국가유산청 우수사업으로 선정돼 2019년부터 4년 연속 국가유산청장상을 수상했다. 현재는 ‘문경새재에서 사기장의 길을 걷다’라는 2025 생생국가유산 사업을 통해 전통 도자기 제작을 ICT와 접목한 실감형 프로그램을 선보이고 있다.
‘사기장 실감공방, 세계와 소통하다’ 프로젝트는 미디어아트, 프로젝션 맵핑, AR 기술을 활용해 영남요 9대의 역사와 조선백자 제작 기법을 디지털로 구현, 관람객들에게 생생한 체험을 제공하고 있다.
김 대표는 “그동안 축적한 역량을 바탕으로 문경시 국가유산의 국제적 확산과 문화관광 발전에 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.
