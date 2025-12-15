특검 “尹, 美개입 막으려 美대선 후 혼란틈타 12·3 계엄…무속 개입 흔적 없어”

역술인 천공. 뉴스1

박지영 특검보는 15일 최종 수사 결과와 관련해 “(윤석열 전 대통령이) 비상계엄 선포일을 왜 12·3으로 선정했는가에 대해선 확정적으로 말씀드리긴 어렵다”면서도 “미국의 개입을 차단하기 위해 대통령 선거 후, 취임 전 혼란한 시기를 이용한 것으로 보인다”고 말했다. 미국 대통령 선거는 비상계엄 약 한 달 전인 11월 5일 시행됐다.박 특검보는 계엄의 ‘비선 기획자’로 지목된 노상원 전 국군정보사령관을 언급하며 “노 전 정보사령관의 수첩 내용 보면 ‘미국 협조’ ‘미국 사전 통보’란 부분이 있다”고 했다. 그러면서 “조태용 전 국정원장이 12월 4일 CIA 국장 내정자를 만나기 위해 출국할 예정이었다. 면담 날짜는 12월 5일”이라며 “(박정희 전 대통령의 1972년) 10월 유신도 미국 대통령 선거 도중에 있었다”고 했다.

특검은 역술인 천공과의 비상계엄 논의 정황도 발견하지 못했다고 한다. 박 특검보는 “천공이 (계엄에) 관여했다는 생각을 안 해봤다”며 “관저를 정할 때도 천공이 아니고 다른 분이 관여했다”고 했다. 그러면서 “(천공 의혹이) 과하게 부풀려진 면이 있다”며 “천공과 관련성은 없었던 것으로 안다”고 했다.