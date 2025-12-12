6.25 참전용사 후손, 에티오피아 메리트 가족이 처한 빈곤의 대물림

굿네이버스 후원링크 QR코드

굿네이버스 6·25 참전용사 후손 지원 캠페인동아일보와 굿네이버스는 메리트 가족을 비롯한 6.25 참전용사 후손 및 참전 국가의 아이들을 지원하는 기부 캠페인(아래 링크)를 진행하고 있습니다. 모든 후원금은 기부금품법에 의해 관리되며, 사용 내역은 굿네이버스 홈페이지 연간 재정보고서와 사업 보고서를 통해 투명하게 공개하고 있습니다.▶ 후원하기후원링크: https://www.goodneighbors.kr/cmmn/url/veteran25_donga_pay.gn