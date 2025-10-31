‘군복 차림에도 조각’…차은우, 경주 APEC 행사 지원 포착

군 복무 중인 그룹 ‘아스트로(ASTRO)’ 멤버 겸 배우 차은우가 ‘2025 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의’ 지원 현장에서 포착돼 화제를 모았다.
● 경주 APEC 행사장서 포착된 차은우, 군복 차림에도 ‘조각 외모’ 눈길
31일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 경주의 한 호텔과 행사장 주변에서 차은우를 목격했다는 게시글과 영상이 잇따라 올라왔다. 영상 속 차은우는 군복을 입은 채 행사장으로 걸어 들어가고 있었으며, 모자를 깊게 눌러썼음에도 단정한 인상과 조각 같은 이목구비로 시선을 사로잡았다.
차은우는 지난 7월 28일 충남 논산 육군훈련소에 입소해 기초군사훈련을 마친 뒤 국방부 근무지원단에서 복무 중이다. 근무지원단 군악대대 소속으로 경주에서 열린 APEC 행사 지원 인력으로 투입된 것으로 알려졌다.
● “군복 입어도 조각미남”…차은우 향한 팬들의 뜨거운 반응
누리꾼들은 “모자로 얼굴을 가려도 잘생김이 숨겨지지 않는다”, “군복 핏이 이렇게 완벽할 수 있나”, “이 정도면 외모로 국위선양이다” 등 뜨거운 반응을 보였다. 특히 일부 팬들은 “정장보다 군복이 더 잘 어울린다”, “군인 차은우도 완벽하다”며 그의 근황을 반가워했다.
한편, 차은우가 입대 전 촬영한 영화 ‘퍼스트 라이드’는 개봉과 동시에 박스오피스 1위에 올랐다. 지난 30일 하루 동안 3만 4000여 명이 관람하며 누적 관객 수는 13만 명을 넘어섰다. 또한 그가 군 입대 전 녹음을 마친 미니 2집 ‘엘스(ELSE)’는 오는 11월 21일 발매될 예정이다.
