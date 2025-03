방시혁, 홀쭉해진 근황…BTS 제이홉 옆에서도 당당

사진출처=방시혁SNS

방 의장은 24일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “넌 정말 멋졌고, 아미가 너를 완성을 시켰어(You killed it, and ARMY completed you!)”라며 방탄소년단(BTS) 멤버 제이홉과 찍은 사진을 게재했다.이날 방 의장은 제이홉의 솔로 월드투어 ‘HOPE ON THE STREET’ 공연을 관람한 후, 인증 샷을 남겼다. 재킷에 청바지를 매치한 방 의장은 한층 날렵해진 모습으로 제이홉과 나란히 서서 미소 지었다. 한때 ‘귀여운 기업가’ 이미지가 강했던 그가 이제는 ‘스타일리시한 회장님’으로 변신한 듯하다.당시 일부 팬들은 “보정 아닐까?”라며 의심했지만, 이번 제이홉과의 사진으로 ‘보정설’은 단숨에 종결됐다. 이제 ‘다이어트 성공’이라는 또 하나의 타이틀을 거머쥔 방 의장. 다음에는 어떤 변신으로 놀라움을 안길지 기대된다.